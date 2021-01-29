Баскетбол: три українські клуби вийшли до плей-оф Кубка Європи ФІБА 

Завершився груповий етап Кубку Європи ФІБА, де виступали одразу три клуби – «Дніпро», «Прометей» з Кам’янського та «Київ-Баскет».

В останньому турі свою третю перемогу здобув «Прометей». Клуб з Кам’янського вирвав перемогу у австрійського «Капфенберга» в останній чверті. Матч завершився з рахунком 58:64 (21:16, 11:15, 11:11, 15:22).

Найрезультативнішим гравцем у складі «Прометея» став Майк Маєрс, який закинув 17 очок. А ось найефективнішим визнано капітана команди Дениса Лукашова – 16 очок, 8 передач, 4 підбирання, 1 перехоплення та найкращий рейтинг ефективності – 25 балів.

В іншому матчі групи B «Київ-Баскет» поступився болгарському «Рільські» – 69:74 (21:13, 20:15, 15:29, 13:17). Попри це, кияни посідають другу сходинку у турнірній таблиці завдяки різниці між забитими та пропущеними м’ячами. Очолює групу B «Прометей», який виграв всі матчі.

Таким чином, «Київ-Баскет» і «Прометей» пробиваються до 1/8 Кубка Європи ФІБА. Раніше путівку до плей-оф собі гарантував інший український клуб – «Дніпро».

Ігри 1/8 та 1/4 відбудуться 23 та 25 березня, у форматі одного матча «на виліт». Планується, що зустрічі команди гратимуть в ізольованих таборах – «баблах». Місця проведення ігор та суперники стануть відомі пізніше.

У сезоні 2019/2020 Кубка Європи ФІБА виступало два українські клуби – «Дніпро» та «Київ-Баскет». «Дніпряни» не пробилися з групового етапу, а «Київ-Баскет» поступився в чвертьфіналі турецькому клубу «Каршияка».