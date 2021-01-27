Баскетбол: «Дніпро» поступився у Кубку Європи ФІБА, але вийшов з групи 

У другому матчі групового етапу Кубку Європи ФІБА «Дніпро» програв польському «Анвілу». Команди провели рівну першу чверть, яка завершилася з рахунком 19:19. За результатами другої «десятихвилинки» поляки мали мінімальну перевагу – плюс один.

Після великої перерви «Анвіл» зміг нав’язати свою гру і вирватися вперед на 10 очок. Лише в останній чверті «Дніпро» скоротив різницю до трьох очок та мав шанс вивести гру у додатковий час. Але надолужити на останніх секундах команді Дениса Журавльова не вдалося, як результат, 71:74.

Найрезультативнішим гравцем у складі «Дніпра» був Джаред Террелл, який набрав 16 очок.

Після двох матчів «дніпряни» очолюють турнірну таблицю, маючи у своєму активі три очки. Хоча «Дніпро» поступився, але вийшов внаслідок різниці забитих та пропущених очків до плей-оф. Яке остаточне місце в групі посяде «Дніпро», стане відомо 29 січня після матчу «Анвіл» – «Фрібург».

28 січня свої матчі зіграють інші представники України: о 15:00 «Київ-Баскет» зіграє з австрійським «Капфенбергом», а «Прометей» о 18:00 боротиметься за путівку до наступного етапу з болгарським «Рільські».

Через пандемію COVID-19 змінився формат групового етапу Кубка Європи. Команди грають усі матчі в ізольованих таборах («баблах») та проводять по одній зустрічі з суперником, а не традиційні дві гри (вдома та на виїзді).

До 1/8 фіналу виходять по дві найкращі команди з усіх груп та ще чотири найкращі команди серед тих, що фінішують у групах третіми.