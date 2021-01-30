Біатлон: українець Артем Прима став чемпіоном Європи в гонці переслідування

33-річний український біатлоніст Артем Прима став чемпіоном Європи в гонці переслідування.

Прима завершив гонку в польському місті Душники-Здруй за 32 хвилини та 11,3 секунди.

Друге місце посів чех Михал Крчмарж, третє – норвежець Хавард Богетвейт.

Чемпіонат Європи не є головним змаганням для біатлонної еліти. Більшість провідних збірних надсилають на цей турнір другі склади. Українська команда також відправила на збори перед чемпіонатом світу кількох лідерів, але частково в Польщі представлена і перша команда (Віта Семеренко, Артем Прима, Артем Тищенко). Це обумовлено тим, що нагороди, здобуті на чемпіонаті Європи, дозволяють отримати стипендії на наступний рік.