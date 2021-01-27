Біатлон: Артем Прима фінішував у чільній десятці на чемпіонаті Європи

Український біатлоніст Артем Прима став шостим в індивідуальній гонці на чемпіонаті Європи, який 27 січня розпочався в польському містечку Душники-Здруй. Прима показав одну з найвищих швидкостей серед 142 учасників, але не впорався зі стрільбою – три промахи на 20 мішеней, три додаткових хвилини до часу проходження дистанції. Якби невлучних пострілів було на один менше, це б дозволило боротися за медаль, з одним промахом Прима міг би претендувати і на перемогу.

Від чемпіона, лідера збірної Латвії Андрейса Расторгуєвса, українця відділили 2 хвилини 10 секунд. Норвежець Ерлен Бйонтеґор із двома промахами відстав від латвійця на 1 хвилину 27,5 секунди, бронзовий призер, ще один норвежець Ендре Стремсгейм – на 1 хвилину 41,4 секунди.

В індивідуальній гонці серед жінок, яка відкривала змагальну програму чемпіонату Європи, Анастасія Меркушина стала срібною призеркою.

Чемпіонат Європи не є головним змаганням для біатлонної еліти. Більшість провідних збірних надсилають на цей турнір другі склади. Українська команда також відправила на збори перед чемпіонатом світу кількох лідерів, але частково в Польщі представлена і перша команда (Віта Семеренко, Артем Прима, Артем Тищенко). Це обумовлено тим, що нагороди, здобуті на чемпіонаті Європи, дозволяють отримати стипендії на наступний рік.