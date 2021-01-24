Біатлон: жіноча збірна України стала восьмою в естафеті в Антгольці

Жіноча збірна України стала восьмою в естафеті на сьомому етапі Кубка світу, який 24 січня завершується в італійському Антгольці-Антерсельві. Четвірка олімпійських чемпіонок 2014 року (Юлія Джима, Валя та Віта Семеренки, Олена Підгрушна) станом на цей момент не може скласти конкуренцію провідним командам світу, в складі яких виступають переважно молодші біатлоністки.

Виграла естафету команда Росії, другою фінішувала німецька збірна, третіми стали француженки.

Змагальну програму в Антгольці завершує чоловічий масстарт, у якому Україну представлятиме дебютант гонок такого формату 24-річний Антон Дудченко.