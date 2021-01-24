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24 січня 2021, Київ 17:09
Новини | Спорт

Біатлон: жіноча збірна України стала восьмою в естафеті в Антгольці

Юлія Джима (на фото) раніше цього тижня в індивідуальній гонці в Антгольці показала другий результат, це її найкраще наразі досягнення в сезоні

Жіноча збірна України стала восьмою в естафеті на сьомому етапі Кубка світу, який 24 січня завершується в італійському Антгольці-Антерсельві. Четвірка олімпійських чемпіонок 2014 року (Юлія Джима, Валя та Віта Семеренки, Олена Підгрушна) станом на цей момент не може скласти конкуренцію провідним командам світу, в складі яких виступають переважно молодші біатлоністки.

Виграла естафету команда Росії, другою фінішувала німецька збірна, третіми стали француженки.

Змагальну програму в Антгольці завершує чоловічий масстарт, у якому Україну представлятиме дебютант гонок такого формату 24-річний Антон Дудченко.

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