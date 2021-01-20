Біатлон: Україна виборола «бронзу» в індивідуальній гонці

Українська біатлоністка Катерина Бех стала третьою в короткій індивідуальній гонці на другому етапі Кубку IBU, що триває в німецькому Арбері. У гонці Бех припустилася однієї помилки на другому вогневому рубежі та відстала від лідерки Тамари Штайнер з Австрії на 38,5 секунди. «Срібло» у німкені Анни Вейдель.

Другий найкращий результат серед українок у Юлії Городної, яка фінішувала 25-ою, маючи один промах. Надія Бєлкіна двічі припустилася помилки на вогневому рубежі та стала 31-ою. Анастасія Меркушина має 4 промахи та посіла 34-е місце.

Це перша нагорода Катерина Бех у дорослій кар’єрі та перша індивідуальна нагорода українців в сезоні 2020/2021

Раніше чоловіча біатлонна збірна у складі якої Руслан Бригадир, Андрій Доценко, Тарас Лесюк та Богдан Цимбал стали другими в чоловічій естафеті на Кубку IBU.