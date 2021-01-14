Біатлон: тренери оголосили склад чоловічої збірної України на естафету

Тренери збірної України з біатлону визначилися зі складом чоловічої команди для участі в естафетній гонці, яка 15 січня продовжить програму змагань шостого етапу Кубка світу в німецькому Обергофі.

Першим піде на дистанції Артем Тищенко, за ним вирушить лідер команди Дмитро Підручний, на третьому етапі змагатиметься Антон Дудченко, фінішером стане Артем Прима.

14 січня в Обергофі невдалий спринт провели українські жінки, а 13 січня сьомим фінішував у спринті Дмитро Підручний. Цей результат дозволив йому здобути місце в недільній гонці з масовим стартом.