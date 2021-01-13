Біатлон: Підручний прорвався до масстарту

Лідер чоловічої збірної України Дмитро Підручний уперше в 2021 році показав результат, який дозволить йому в неділю, 17 січня, взяти участь у гонці з масовим стартом на шостому етапі Кубка світу в німецькому Обергофі.

В спринтерській гонці, яка 13 січня відкривала програму змагань, Підручний показав високу швидкість, але одного разу схибив на стрільбі стоячи. Якби не цей промах, українець міг би зазіхнути і на призове місце, але й із промахом Дмитро зміг фінішувати сьомим із відставанням від переможця на 45,5 секунди.

Виграв спринт лідер сезону норвежець Йоганнес Тінґнес Бьо, на 12,4 секунди від нього відстав співвітчизник Стурла Леґрейд, на 27,9 секунди – німець Арнд Пайфер. Усі призери показали стовідсоткову влучність у стрільбі.

До гонки з масовим стартом допускаються 25 найкращих у загальному заліку Кубка світу, а також 5 найкращих біатлоністів на етапі (з-поза числа лідерів Кубка світу). Саме за цією другою квотою і потрапить до масстарту Дмитро Підручний.

Решта українців не змогли скласти компанію лідеру збірної. Артем Прима з трьома промахами фінішував лише 48-м.