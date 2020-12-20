Біатлон: Підручний став 24-м у першому масстарті сезону

Єдиний представник України в елітарній гонці з масовим стартом Дмитро Підручний фінішував на 24-му місці серед 30 учасників. Це сталося на четвертому етапі Кубка світу з біатлону, який 20 грудня завершується в австрійському Гохфільцені.

Лідер української команди вдало розпочав гонку, і після двох стрільб лежачи Підручний перебував у чільній вісімці. Але по два промахи на кожному рубежі в стрільбі стоячи відкинули українця в третій десяток.

Зі стовідсотковим снайперським результатом перемогу здобув німець Арнд Пайфер, який на фініші випередив шведа Мартіна Понсілуому. Третім став норвежець Тар’єй Бьо.

Змагальну програму 2020 року завершать жінки. О 15:25 Україну в масстарті представить Дарія Блашко.