Біатлон: дві українки фінішували в заліковій зоні спринту в Гохфільцені, перемогла білоруска

Українські біатлоністки Юлія Джима та Дарія Блашко фінішували в заліковій зоні в першій гонці третього етапу Кубка світу, який стартував 11 грудня в австрійському Гохфільцені.

У спринті Блашко обійшлася без промахів, але повільна робота як на вогневих рубежах, так і на дистанції не дозволила їй піднятися вище від 24-го місця.

Джима один раз не влучила, але на дистанції була кращою за подругу по команді – 22-ге місце.

Бездоганну гонку провела білоруска Дарія Алімбекова, яка поєднала влучну стрільбу і достатньо швидкий темп на трасі. Менш як 10 секунд їй програли призерки – норвежка Тіріл Екгоф і німкеня Франциска Пройс, які припустилися по одному промаху.

У ці хвилини в Гохфільцені відбувається чоловічий спринт. У суботу жінки позмагаються в естафеті, а чоловіки проведуть гонку переслідування.