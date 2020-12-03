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03 грудня 2020, Київ 20:01
Новини | Спорт

Біатлон: українка вперше в сезоні увійшла до чільної десятки на Кубку світу

Валя Семеренко вперше в новому сезоні показала високий результат

Українська біатлоністка Валя Семеренко вперше в новому сезоні увійшла до чільної десятки (в її активі дев’ята позиція). Це сталося у спринтерській гонці на другому етапі Кубка світу, що стартував сьогодні в фінському Контіолахті.

Семеренко вдало стріляла, але на дистанції близько хвилини програла шведській переможниці Ханні Еберґ. Другою з відставанням 9,6 секунди стала француженка Анаїс Шевальє, третьою, попри один невлучний постріл, – молодша сестра Еберґ, Ельвіра-Карін.

У заліковій зоні серед українок також фінішували Дарія Блашко (18-те місце) та Олена Підгрушна (25-те).

У суботу і неділю другий етап Кубка світу продовжиться гонками переслідування та естафетами.

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