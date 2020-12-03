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03 грудня 2020, Київ 16:59
Новини | Спорт

Біатлон: Прима і Підручний фінішували в заліковій зоні в спринті на другому етапі Кубка світу

Дмитро Підручсний на дистанції, архівне фото

Двоє українських біатлоністів фінішували в числі перших 40 учасників спринтерської гонки на другому етапі Кубка світу. Артем Прима з одним промахом став 20-м, Дмитро Підручний із двома невлучними пострілами – 35-м.

Переміг у першій гонці другого етапу у фінському Контіолахті норвежець Тар’єй Бьо, 13,9 секунди йому програв німець Арнд Пайфер, третім став молодший брат переможця Йоганнес-Тінгнес Бьо.

О 17:30 за Києвом на старт спринту вийдуть жінки. Україну представлятимуть Валя Семеренко, Юлія Джима, Олена Підгрушна, Дарія Блашко та Катерина Бех.

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