Біатлон: за Україну в естафеті побіжать три олімпійські чемпіонки і ексбілоруска

Тренерський штаб збірної України оприлюднив склад жіночої команди для участі в першій у сезоні естафеті, яка відбудеться на другому етапі Кубка світу у фінському Контіолахті в суботу, 5 грудня.

Першою на дистанцію о 16:15 за київським часом вирушить колишня білоруска, 24-річна Дарія Блашко. На наступних етапах до справи візьметься зірковий колектив олімпійських чемпіонок 2014 року – Валя і Віта Семеренки виступлять на друкгому і третьому етапах, фінішеркою стане Олена Підгрушна.

Також у суботу відбудеться гонка переслідування серед чоловіків, у якій Україну представлять Артем Прима і Дмитро Підручний. Початок цього змагання – о 14:20 за Києвом.

Чоловіча естафета і жіноча гонка переслідування завершать програму другого етапу в неділю, 6 грудня.