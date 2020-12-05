Біатлон: українки фінішували п’ятими в естафеті в Контіолахті

Жіноча збірна України стала п’ятою в естафеті, яка відбулася на другому етапі Кубка світу у фінському місті Контіолахті.
Квартет у складі Дарії Блашко, Валі і Віти Семеренко та Олени Підгрушної мав два штрафні кола та 11 додаткових патронів у дуже непростих вітрових умовах.
Аналогічні показники в стрільбі показали росіянки, які фінішували на вісім секунд раніше і на одну позицію вище.
А в трійці призерок опинилися команди, які на штрафні кола не заходили – шведки, француженки та німкені.
У неділю другий етап Кубка світу завершать чоловіча естафета та жіноча гонка переслідування.
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