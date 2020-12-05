Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
05 грудня 2020, Київ 19:15
Новини | Спорт

Біатлон: українки фінішували п’ятими в естафеті в Контіолахті

Майже зразковий перший етап в естафеті провела колишня білоруска Дарія Блашко

Жіноча збірна України стала п’ятою в естафеті, яка відбулася на другому етапі Кубка світу у фінському місті Контіолахті.

Квартет у складі Дарії Блашко, Валі і Віти Семеренко та Олени Підгрушної мав два штрафні кола та 11 додаткових патронів у дуже непростих вітрових умовах.

Аналогічні показники в стрільбі показали росіянки, які фінішували на вісім секунд раніше і на одну позицію вище.

А в трійці призерок опинилися команди, які на штрафні кола не заходили – шведки, француженки та німкені.

У неділю другий етап Кубка світу завершать чоловіча естафета та жіноча гонка переслідування.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG