Біатлон: українки фінішували п’ятими в естафеті в Контіолахті

Жіноча збірна України стала п’ятою в естафеті, яка відбулася на другому етапі Кубка світу у фінському місті Контіолахті.

Квартет у складі Дарії Блашко, Валі і Віти Семеренко та Олени Підгрушної мав два штрафні кола та 11 додаткових патронів у дуже непростих вітрових умовах.

Аналогічні показники в стрільбі показали росіянки, які фінішували на вісім секунд раніше і на одну позицію вище.

А в трійці призерок опинилися команди, які на штрафні кола не заходили – шведки, француженки та німкені.

У неділю другий етап Кубка світу завершать чоловіча естафета та жіноча гонка переслідування.