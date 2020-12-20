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20 грудня 2020, Київ 16:57
Новини | Спорт

Біатлон: українка Блашко 23-ю завершила масстарт у Гохфільцені

До збірної України Дарія Блашко потрапила, змінивши спортивне громадянство з білоруського

Українська біатлоністка Дарія Блашко фінішувала 23-ю в останній гонці 2020 року – жіночому масстарті, який відбувся на четвертому етапі Кубка світу в австрійському Гохфільцені. Єдина представниця України в перегонах тридцяти найкращих біатлоністок світу припустилася двох промахів і не компенсувала це швидкістю.

Перемогла в цих перегонах норвежка Марте Олсбю Ройселанд, яка з одним промахом на 14 секунд випередила свою співвітчизницю Тіріл Екгоф (вона також схибила одного разу). Третьою з аналогічними здобутками в стрільбі стала італійка Доротея Вірер.

Наступний етап уже в січні 2021 року прийматиме німецький Обергоф.

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