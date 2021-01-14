Біатлон: українки провели невдалий спринт в Обергофі

Жіноча збірна України погіршила свої позиції в Кубку націй після невдалого проведеного спринту, який 14 січня продовжив програму шостого етапу Кубка світу в німецькому Обергофі. Тепер «синьо-жовті» стали дев’ятими, пропустивши вперед італійок.

Найкращої серед українок стала Юлія Джима, яка до останньої стрільби претендувала на потрапляння до чільної десятки, але два промахи відкинули її на 24-те місце. 28-ю з одним промахом стала Валя Семеренко, 60-ю з двома хибними пострілами – Віта Семеренко, 62-ю з трьома – Олена Підгрушна.

Виграла гонку норвежка Тіріл Екгоф, другою фінішувала італійка Доротея Вірер, третьою – австрійка Ліза Тереза Гаузер.

Днем раніше високий результат у спринті показав лідер чоловічої збірної України Дмитро Підручний.

15 січня програму змагань в Обергофі продовжить чоловіча естафета.