Біатлон: чоловіча збірна України показала найкращий результат сезону в естафеті

Чоловіча збірна України на шостому етапі Кубка світу з біатлону, що триває в німецькому Обергофі, показала найкращий результат у сезоні. Естафетна четвірка, яка складалася з Артема Тищенка, Дмитра Підручного, Антона Дудченка та Артема Прими, вразила якісною стрільбою – на вісім вогневих рубежів українські біатлоністи використали лише два додаткових патрони.

Найкращу влучність українці не змогли доповнити високою швидкістю на дистанції – лише Дмитро Підручний за цим показником майже не поступався лідерам, решта «синьо-жовтих» поки не готові складати конкуренцію. У підсумку українці фінішували на шостій позиції, що дозволило в Кубку націй випередити команди Чехії, Словенії та Швейцарії. У цьому заліку Підручний і компанія піднялися на дев’яте місце.

Перемогли в естафеті французи, другими фінішували норвежці, третіми – італійці.

В суботу, 16 січня, програму змагань в Обергофі продовжить жіноча естафета.