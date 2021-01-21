Біатлон: Джима завоювала «срібло» на етапі Кубка світу

Українка Юлія Джима стала другою в індивідуальній гонці на сьомому етапі Кубка світу з біатлону, що триває в Антгольці (Італія).

Вона подолала п’ятнадцятикілометрову дистанцію з чистою стрільбою та відстала від лідерки на 43,7 секунди. Переможницею гонки стала австрійка Ліза-Тереза Гаузер. Її час – 42 хвилини 29,3 секунди. «Бронзу» виборола французька біатлоністка Анаїс Шевальє-Буше.

До топової двадцятки потрапила ще одна представниця України – олімпійська чемпіонка Олена Підгрушна. Вона припустилася одного промаху на останньому вогневому рубежі та фінішувала 16-ою.

Валентина Семеренко з двома хвилинами штрафу завершила гонку на 28-й позиції, а Дар’я Блашко – 57-а, маючи в своєму пасиві три хвилини штрафу. Віта Семеренко не стартувала.

Це перша нагорода українських біатлоністів у новому сезоні саме на етапах Кубка світу з біатлону.

Наступна гонка сьомого етапу Кубка світу з біатлону відбудеться завтра, 22 січня. О 14:15 стартуватиме чоловіча індивідуальна гонка на 20 км.

На шостому етапі Кубку світу срібну нагороду в естафеті завоювала чоловіча збірна Укарїни.

20 січня в рамках етапу Кубку IBU «бронзу» виборола Катерина Бех.