Біатлон: в Антгольці Дудченко показав найкращий результат у кар’єрі

24-річний український біатлоніст Антон Дудченко показав найкращий результат у кар’єрі в індивідуальній гонці на сьомому етапі Кубка світу, який триває в італійському Антгольці-Антерсельві.

Закривши у класичній гонці всі 20 мішеней, Дудченко до останніх метрів дистанції боровся за бронзову медаль із французом Кантеном-Фійоном Має та італійцем Лукашем Гофером. У підсумку Має Дудченко програв три десятих секунди, а Гоферу – дві десятих, тому фінішував на п’ятому місці.

Переміг у змаганні насамперед завдяки влучності росіянин Олександр Логінов, менш як хвилину програв йому норвежець Стурла Легрейд, який на вогневих рубежах схибив двічі.

Також у заліковій зоні фінішували Артем Прима (три промахи і 23-тє місце) та Артем Тищенко (один промах і 34-та позиція). За межами списку чільних 40 біатлоністів опинилися Руслан Ткаленко та Дмитро Підручний – через надто невлучну стрільбу.

Завдяки класному результату Антон Дудченко вперше у кар’єрі потрапив до гонки з масовим стартом, яка у чоловіків в Антгольці відбудеться в неділю.

Днем раніше, 21 січня, у жіночій індивідуальній гонці другою фінішувала Юлія Джима.

В суботу, 23 січня, в Антгольці відбудеться чоловіча естафета (початок о 16:05 за Києвом) та жіночий масстарт (14:10). У неділю відбудеться жіноча естафета (о 13:45) і чоловічий масстарт (16:05).