Біатлон: Меркушина здобула срібну медаль на чемпіонаті Європи

Українська біатлоністка Анастасія Меркушина здобула срібну медаль у першому старті чемпіонату Європи, який 27 січня розпочався в польському містечку Душники-Здруй. В індивідуальній гонці. 25-річна українка стала однією з чотирьох учасниць, яким вдалося пройти всі чотири вогневі рубежі без промахів.

Цього вистачило лише для другого місця – першою, випередивши Меркушину на 2,9 секунди, фінішувала представниця господарів Моніка Хойніш-Стареґа, якій не завадила стати чемпіонкою одна хиба у стрільбі. Третьою стала росіянка Лариса Кукліна, у неї також один промах.

Успішно в першій гонці чемпіонату Європи виступили ще кілька українок: ще одна снайперка Ірина Петренко (більше відома шанувальникам біатлону за дівочим прізвищем Варвинець) завершила змагання п’ятою, Катерина Бех фінішувала дев’ятою, Віта Семеренко – 11-ю.

О 15:15 за Києвом на континентальній першості розпочнеться чоловіча індивідуальна гонка. Україну представлятимуть Артем Прима, Богдан Цимбал, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Роман Лесюк і Руслан Бригадир.

Чемпіонат Європи не є головним змаганням для біатлонної еліти. Більшість провідних збірних надсилають на цей турнір другі склади. Українська команда також відправила на збори перед чемпіонатом світу кількох лідерів, але частково в Польщі представлена і перша команда (Віта Семеренко, Артем Прима, Артем Тищенко). Це обумовлено тим, що нагороди, здобуті на чемпіонаті Європи, дозволяють отримати стипендії на наступний рік.