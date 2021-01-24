Біатлон: Антон Дудченко дебютував у масстарті

24-річний українець Антон Дудченко вперше у своїй кар’єрі взяв участь в змаганні 30 найкращих біатлоністів світу – гонці з масовим стартом.

Наразі молодий український біатлоніст не може показати високих результатів у цьому виді програми, де потрібно влучно стріляти і водночас на максимальній швидкості долати дистанцію. І якщо в стрільбі Дудченко показав пристойний результат (три промахи на 20 мішеней), то ногами програв лідерам багато. Водночас Антону вдалося фінішувати не останнім, його результат є 25-м.

Переміг у гонці норвежець Йоганнес Тінгнес Бьо (у нього один промах), другим став француз Кантен Фійон Має (з двома промахами), третім – словенець Яков Фак (один невлучний постріл).

Наступного тижня, з 27 до 31 січня, в польському місті Душники-Здруй, відбудеться чемпіонат Європи, де збірну України частково представлятимуть члени першої команди. А 10 лютого в словенській Поклюці розпочнеться чемпіонат світу, який триватиме до 21 лютого.