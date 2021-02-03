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03 лютого 2021, Київ 15:28
Спорт

Спорт за тиждень: 2.06 від Магучіх, золото в біатлоні та розгром від українських футзалістів

Українка Ярослава Магучіх показала найкращий результат серед молоді в історії

Спортивні змагання повертаються: хтось після святкової перерви, інші після довготривалих карантинних обмежень. А українські спортсмени продовжують набирати обертів та вигравати перемоги й в зимових видах, і в літніх. Тут і медалі в біатлоні, і справжня «пташка» Ярослава Магучіх, і тріумф футзальної збірної України, і приємний подарунок від баскетбольних клубів. Про це детальніше читайте в традиційному спортивному дайджесті Радіо Свобода.

Ярослава Магучіх та рекордні 2,06 м

Найкращий результат серед молоді, національний рекорд та третій в історії результат у жіночих стрибках в висоту. Таким був виступ Ярослави Магучіх на Banskobystricka Latka у Словаччині.

Традиційно головна боротьба за п’єдестал розгорнулася між двома українськими стрибунками у висоту – Ярославою Магучіх та Юлією Левченко. Вони залишилися лише вдвох на спробі підкорити 1,96 метра. І без проблем «перелетіли» позначку. Магучіх так само легко перестрибнула 1,99 та 2,01 м. А ось Левченко обидві висоти взяти не змогла. Як результат, Магучіх уже була переможницею турніру, проте 19-річна українка вирішила стрибати далі – з першої спроби перелетіла 2,03 метра, а потім підкорилася і висота 2,06 м.


Юлія Левченко стала срібною призеркою, а бронзова нагорода – у легкоатлетки з Білорусі Карини Демідик.

Цей результат – це особистий рекорд Ярослави, рекорд України, рекорд турніру, третій результат світу та найкращий стрибок з 2012 року. Востаннє так високо стрибала росіянка Анна Чічерова.

Крім того, це найкращий результат серед молоді в історії. Проте, як пояснює Федерація легкої атлетики України, офіційно молодіжні світові рекорди не фіксують. А в категорії «юніори» Ярослава вже не виступає.

А ось до світового рекордного стрибка в приміщенні українці не вистачило усього 2 сантиметри. Наразі рекорд належить шведці Кайсі Берквіст, який вона встановила у 2006 році, стрибнувши на 2,08 метра. Висоту 2,07 метра брала німкеня Гейке Генкель у 1992 році. А 2,06 метра підкорилося тільки чотирьом спортсменкам – болгарці Стефці Костадіновій, хорватці Бланці Влашич, росіянці Аллі Чічеровій та українці Ярославі Магучіх.

Інший представник України – Андрій Проценко – в словацькій Банській-Бистриці став бронзовим призером. Український стрибун у висоту підкорив 2,28 метра. Переможцем став італієць Джанмарко Тамбері з результатом 2,31 метра, а срібна нагорода – у Луїса Зейеса з Куби.

На кілька днів раніше Проценко та Магучіх ставали переможцями на турнірі в Італії.

Медальний біатлон: три нагороди є

У чоловічій гонці переслідування українець Артем Прима виборов золоту нагороду. За результатами спринту український біатлоніст стартував шостим, маючи відставання від першого спортсмена 32 секунди.

Прима заробив три кола штрафу – при першій, третій та четвертій стрільбі. Попри це, на фінішний відрізок він вийшов другим, в 0,1 секунди програючи чеху Міхалу Крчмажу. Наздогнав, обійшов, виграв.


Це друге «золото» Прими в особистих гонках. Уперше виборов в 2011 році на континентальній першості у індивідуальній гонці.

Ще одну індивідуальну нагороду виборола Анастасія Меркушина. Українка подолала без промахів на вогневому рубежі. На виході на останнє коло Меркушина вигравала 15 секунд у головних суперниць – Моніки Гойніш-Старенги та Ларіси Кукліної (у них в обох по одній хвилині штрафу). Проте не втримала перевагу. На фінальних кілометрах Моніка Гойніш-Старенга випередила її на 3 секунди, на фініші Анастасія Меркушина – срібна призерка індивідуальної гонки.


В останній день змагань українські біатлоністи вибороли «бронзову» нагороду в змішаній естафеті. За «синьо-жовтих» виступали Ірина Петренко, Віта Семеренко, Богдан Цимбал, Артем Прима.

Першою стартувала в естафеті Ірина Петренко, яка використала два додаткові патрони та передала естафету сьомою, маючи відставання від лідера на 14 секунд.

Віта Семеренко використала п’ять додаткових патронів і збільшила відставання до 35 секунд. Вона фінішувала дев’ятою.


Врятував команду Богдан Цимбал. Йому знадобився лише один додатковий патрон, але українець зміг наздогнати лідерів та потрапити у найкращу трійку.

Артему Примі, який стартував останнім у складі України, залишалося лише втримати цю позицію, що він і зробив. «Золото» виграла Норвегія, «срібло» – у Німеччини, українська команда – бронзовий призер.

Маючи в своєму активі три нагороди, Україна посіла четверту сходинку у командному заліку.

Три українські клуби в Єврокубку ФІБА

Одразу три українські представника пробилися до 1/8 фіналу Кубка Європи ФІБА.

Три з трьох можливих перемог здобув «Прометей». Спочатку команда з Кам’янського виявилася сильнішою за співвітчизників з України – «Київ-Баскет». Зустріч завершилася із рахунком 72:66. Далі без проблем «Прометей» розібрався із болгарським «Рільські» – 89:76. А на останок вирвав перемогу у австрійського «Капфенберга» – 58:64. Тож, «Прометей» став лідером групи B і впевнено пробився до наступного етапу.

У першому матчі групового етапу Кубка Європи ФІБА «Прометей» подолав «Київ-Баскет»
У першому матчі групового етапу Кубка Європи ФІБА «Прометей» подолав «Київ-Баскет»

У цій же групі друге місце посіли кияни. «Київ-Баскет» поступився не лише «Прометею», але й болгарському «Рільські» – 69:74. Проте в активі команди Айнарса Багатскіса – перемога над австрійським «Капфенбергом». Тож різниця між забитими та пропущеними дозволила отримати путівку до 1/8 і київській команді.

Схожа ситуація у «Дніпра» – перемога над швейцарським «Фрібургом» (57:62) та поразка польському «Анвілу» (71:74) – але команда на другому місці в турнірній таблиці та вже чекає на свого суперника в 1/8 фіналу.

Трохи статистики

  • У «Прометеї» найвлучнішим був Майк Маєрс. За три матчі він «закинув» 45 очок. Найефективнішим – Ді Джей Стефенс, його рейтинг – 49 очок.
  • У «Київ-Баскеті» максимальну команду кількість очок набрав Брюс Мейсі – 36. А найефективнішим став капітан команди Богдан Близнюк – 45.
  • У «Дніпрі» очолив рейтинг Станіслав Тимофеєнко, який набрав 24 очки та має рейтинг 25. Таку ж кількість очок «закинув» і Іссуф Санон.
  • У загальному рейтингу серед всіх команд – капітан «Прометея» Денис Лукашов очолив таблицю гравців, які зробили найбільшу кількість асистів. В активі українця їх 19.
Станіслав Тимофеєнко серед дніпрян набрав найбільшу кількість очок за дві гри
Станіслав Тимофеєнко серед дніпрян набрав найбільшу кількість очок за дві гри

Австралійські перемоги українських тенісистів

Перша «ракетка» України Еліна Світоліна подолала третій раунд турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) Gippsland Trophy. У боротьбі за путівку до наступного раунду українка здобула вольову перемогу над латвійською тенісисткою Оленою Остапенко – 6:7 (4:7), 6:3, 6:2. У ¼ фіналу Світоліна зустрінеться зі спортсменкою з Бельгії – Елізе Мертенс.


Марта Костюк виграла перший раунд на турнірі Grampians Trophy. Ці змагання були організовані в Австралії спеціально для тенісистів, які потрапили до суворого карантину.

У першому матчі українка була сильнішою за канадку Габрієлу Дабровську. Зустріч завершилася з рахунком 6:0, 6:3. Наступна суперниця Костюк – американка Дженніфер Брейді.

Українські футзалісти розгромили суперника в першому матчі відбору на Євро

Збірна України з футзалу вже на першій хвилині відкрила рахунок – Михайло Зварич пробив повз воротаря. А вже за 5 хвилин перевагу «синьо-жовтих» подвоїв Петро Шотурма. Проте за наступні 6 хвилин збірна Албанії змогла зрівняти рахунок. Українській команді все ж таки вдалося нав’язати свій сценарій. На перерву збірні йшли з рахунком 5:2.


У другому таймі албанська команда обрала гру з п’ятим польовим гравцем, щоправда, це не допомогло. До кінця матчу збірна Албанії змогла забити лише один гол, а пропустила усі 5. Як результат, 10:3 на користь українців.
Збірна України піднімається на друге місце в групі відбору на Євро-2022. На першому місці – Хорватія, яка провела два матчі та обидва виграла з рахунком 4:1.

Перший український матч відбору на Євро проти Данії було перенесено на 8 квітня. Причина – заборона збірній Данії на виїзд з країни у зв'язку з обмеженнями через пандемію коронавірусу.

«Прометей» тріумфує у Європейській баскетбольній Лізі

Український жіночий клуб «Прометей» виграв два матчі в рамках Європейської баскетбольної ліги. Спочатку українські дівчата виявилися сильнішими за латвійську «Лієпаю» – 73:90. Найрезультативнішою в складі українського клубу була Джеймс Кешуан Лашун. Вона оформила дабл-дабл з 26 очок та 10 підбирань.

А потім не залишили шансів словацькому клубу «П'єштянські Чайки». Матч завершився з рахунком 83:57.

«Прометей» виборов дві перемоги з двох можливих
«Прометей» виборов дві перемоги з двох можливих

Українка – у трійці найвидатніших спортсменів

Вболівальники обрали найвидатніших спортсменів в сорокарічній історії Всесвітніх ігор – головні старти чотириріччя з неолімпійських видів.

Представниця українського пауерліфтингу, чотириразова чемпіонка Всесвітніх ігор, багаторазова чемпіонка світу та рекордсменка Лариса Соловйова посіла третє місце. За неї проголосувала майже 81 тисяча вболівальників.

У 2017 році Соловйова здобула свою четверту золоту нагороду на Всесвітніх іграх
У 2017 році Соловйова здобула свою четверту золоту нагороду на Всесвітніх іграх

Друге місце – у легенди перетягування канату, ірландця Джеймса Кехо (113 тисяч). Переможницею стала малайзійська сквошистка Ніколь Девід, за яку віддали 319 тисяч голосів.

Лариса Соловйова виступає у середній вазі. Вперше вона виграла Всесвітні ігри у 2013 році, встановивши світові рекорди у триборстві зі штангою (636 кг), присіданні зі штангою (235 кг) та жимі лежачи (166 кг). Наразі в активі Соловйової – чотири золотих нагороди з Всесвітніх ігор. Вже 8 років вона – найсильніша жінка світу.

3х3 повертається

Жіноча збірна України без проблем розібралася з білоруською командою на міжнародному турнірі, який відбувся у Києві. Дар’я Завидна, Ганна Рульова, Юлія Гутевич та Ганна Ольховик виграли з рахунком 21:13. Третє місце посіла українська команда U21.

На день раніше відбувся перший тур PRO Ліги. Там також тріумфували Ганна Ольховик, Юлія Гутевич та Дар’я Завидна, щоправда, у складі «Київ-Баскету». Разом з Тайніс Мартін вони у фіналі не залишили шансів команді «Франківськ-ПНУ». Зустріч завершилася з рахунком 21:12.

Переможцями серед чоловіків стала команда Франківська, у складі якої Дмитро Неволін, Микола Полюляк, Віталій Капко, Данило Кич перемогли Red Star (Андрій Кобець, Костянтин Татаренко, Владислав Лисаненко) з рахунком 21:15.


Український фільм про спорт – є перемога

Біографічну спортивну драму про українську чемпіонку Оксану Ботурчук – «Пульс» – визнали найкращим фільмом на американському фестивалі Flathead Lake International Cinemafest. Крім того, Сергій Чеботаренко виграв в категорії «Найкращий режисер».

Сергій Чеботаренко та актриса Наталія Бабенко під час зйомок фільму «Пульс»
Сергій Чеботаренко та актриса Наталія Бабенко під час зйомок фільму «Пульс»

Фільм розповідає про юну українську легкоатлетку, яка мріє потрапити на Олімпіаду. Спортсменка з маленького містечка, через свою працьовитість, жагу до перемоги та бойовий характер вона демонструє хороші результати. Попереду – важливі старти та бажані Олімпійські ігри. Але внаслідок автомобільної аварії дівчина втрачає зір. Віднині спорт – табу. Але вона не здається і починає підкорювати новий для себе спорт – паралімпійський. Прем’єра фільму запланована на березень 2021 року.

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    Ольга Модіна

    У 2012 році закінчила Львівський національний університет ім. І.Франка за спеціальністю «журналістика». На Радіо Свобода - із 2018 року. Пишу про спорт та медицину

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