Спорт за тиждень: 2.06 від Магучіх, золото в біатлоні та розгром від українських футзалістів

Спортивні змагання повертаються: хтось після святкової перерви, інші після довготривалих карантинних обмежень. А українські спортсмени продовжують набирати обертів та вигравати перемоги й в зимових видах, і в літніх. Тут і медалі в біатлоні, і справжня «пташка» Ярослава Магучіх, і тріумф футзальної збірної України, і приємний подарунок від баскетбольних клубів. Про це детальніше читайте в традиційному спортивному дайджесті Радіо Свобода.

Ярослава Магучіх та рекордні 2,06 м

Найкращий результат серед молоді, національний рекорд та третій в історії результат у жіночих стрибках в висоту. Таким був виступ Ярослави Магучіх на Banskobystricka Latka у Словаччині.



Традиційно головна боротьба за п’єдестал розгорнулася між двома українськими стрибунками у висоту – Ярославою Магучіх та Юлією Левченко. Вони залишилися лише вдвох на спробі підкорити 1,96 метра. І без проблем «перелетіли» позначку. Магучіх так само легко перестрибнула 1,99 та 2,01 м. А ось Левченко обидві висоти взяти не змогла. Як результат, Магучіх уже була переможницею турніру, проте 19-річна українка вирішила стрибати далі – з першої спроби перелетіла 2,03 метра, а потім підкорилася і висота 2,06 м.



Юлія Левченко стала срібною призеркою, а бронзова нагорода – у легкоатлетки з Білорусі Карини Демідик.



Цей результат – це особистий рекорд Ярослави, рекорд України, рекорд турніру, третій результат світу та найкращий стрибок з 2012 року. Востаннє так високо стрибала росіянка Анна Чічерова.

Крім того, це найкращий результат серед молоді в історії. Проте, як пояснює Федерація легкої атлетики України, офіційно молодіжні світові рекорди не фіксують. А в категорії «юніори» Ярослава вже не виступає.



А ось до світового рекордного стрибка в приміщенні українці не вистачило усього 2 сантиметри. Наразі рекорд належить шведці Кайсі Берквіст, який вона встановила у 2006 році, стрибнувши на 2,08 метра. Висоту 2,07 метра брала німкеня Гейке Генкель у 1992 році. А 2,06 метра підкорилося тільки чотирьом спортсменкам – болгарці Стефці Костадіновій, хорватці Бланці Влашич, росіянці Аллі Чічеровій та українці Ярославі Магучіх.



Інший представник України – Андрій Проценко – в словацькій Банській-Бистриці став бронзовим призером. Український стрибун у висоту підкорив 2,28 метра. Переможцем став італієць Джанмарко Тамбері з результатом 2,31 метра, а срібна нагорода – у Луїса Зейеса з Куби.

На кілька днів раніше Проценко та Магучіх ставали переможцями на турнірі в Італії.

Медальний біатлон: три нагороди є

У чоловічій гонці переслідування українець Артем Прима виборов золоту нагороду. За результатами спринту український біатлоніст стартував шостим, маючи відставання від першого спортсмена 32 секунди.



Прима заробив три кола штрафу – при першій, третій та четвертій стрільбі. Попри це, на фінішний відрізок він вийшов другим, в 0,1 секунди програючи чеху Міхалу Крчмажу. Наздогнав, обійшов, виграв.



Це друге «золото» Прими в особистих гонках. Уперше виборов в 2011 році на континентальній першості у індивідуальній гонці.



Ще одну індивідуальну нагороду виборола Анастасія Меркушина. Українка подолала без промахів на вогневому рубежі. На виході на останнє коло Меркушина вигравала 15 секунд у головних суперниць – Моніки Гойніш-Старенги та Ларіси Кукліної (у них в обох по одній хвилині штрафу). Проте не втримала перевагу. На фінальних кілометрах Моніка Гойніш-Старенга випередила її на 3 секунди, на фініші Анастасія Меркушина – срібна призерка індивідуальної гонки.



В останній день змагань українські біатлоністи вибороли «бронзову» нагороду в змішаній естафеті. За «синьо-жовтих» виступали Ірина Петренко, Віта Семеренко, Богдан Цимбал, Артем Прима.

Першою стартувала в естафеті Ірина Петренко, яка використала два додаткові патрони та передала естафету сьомою, маючи відставання від лідера на 14 секунд.

Віта Семеренко використала п’ять додаткових патронів і збільшила відставання до 35 секунд. Вона фінішувала дев’ятою.



Врятував команду Богдан Цимбал. Йому знадобився лише один додатковий патрон, але українець зміг наздогнати лідерів та потрапити у найкращу трійку.

Артему Примі, який стартував останнім у складі України, залишалося лише втримати цю позицію, що він і зробив. «Золото» виграла Норвегія, «срібло» – у Німеччини, українська команда – бронзовий призер.

Маючи в своєму активі три нагороди, Україна посіла четверту сходинку у командному заліку.

Три українські клуби в Єврокубку ФІБА

Одразу три українські представника пробилися до 1/8 фіналу Кубка Європи ФІБА.

Три з трьох можливих перемог здобув «Прометей». Спочатку команда з Кам’янського виявилася сильнішою за співвітчизників з України – «Київ-Баскет». Зустріч завершилася із рахунком 72:66. Далі без проблем «Прометей» розібрався із болгарським «Рільські» – 89:76. А на останок вирвав перемогу у австрійського «Капфенберга» – 58:64. Тож, «Прометей» став лідером групи B і впевнено пробився до наступного етапу.

У цій же групі друге місце посіли кияни. «Київ-Баскет» поступився не лише «Прометею», але й болгарському «Рільські» – 69:74. Проте в активі команди Айнарса Багатскіса – перемога над австрійським «Капфенбергом». Тож різниця між забитими та пропущеними дозволила отримати путівку до 1/8 і київській команді.

Схожа ситуація у «Дніпра» – перемога над швейцарським «Фрібургом» (57:62) та поразка польському «Анвілу» (71:74) – але команда на другому місці в турнірній таблиці та вже чекає на свого суперника в 1/8 фіналу.

Трохи статистики

У «Прометеї» найвлучнішим був Майк Маєрс. За три матчі він «закинув» 45 очок. Найефективнішим – Ді Джей Стефенс, його рейтинг – 49 очок.

У «Київ-Баскеті» максимальну команду кількість очок набрав Брюс Мейсі – 36. А найефективнішим став капітан команди Богдан Близнюк – 45.

У «Дніпрі» очолив рейтинг Станіслав Тимофеєнко, який набрав 24 очки та має рейтинг 25. Таку ж кількість очок «закинув» і Іссуф Санон.

У загальному рейтингу серед всіх команд – капітан «Прометея» Денис Лукашов очолив таблицю гравців, які зробили найбільшу кількість асистів. В активі українця їх 19.

Австралійські перемоги українських тенісистів

Перша «ракетка» України Еліна Світоліна подолала третій раунд турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) Gippsland Trophy. У боротьбі за путівку до наступного раунду українка здобула вольову перемогу над латвійською тенісисткою Оленою Остапенко – 6:7 (4:7), 6:3, 6:2. У ¼ фіналу Світоліна зустрінеться зі спортсменкою з Бельгії – Елізе Мертенс.



Марта Костюк виграла перший раунд на турнірі Grampians Trophy. Ці змагання були організовані в Австралії спеціально для тенісистів, які потрапили до суворого карантину.

У першому матчі українка була сильнішою за канадку Габрієлу Дабровську. Зустріч завершилася з рахунком 6:0, 6:3. Наступна суперниця Костюк – американка Дженніфер Брейді.

Українські футзалісти розгромили суперника в першому матчі відбору на Євро

Збірна України з футзалу вже на першій хвилині відкрила рахунок – Михайло Зварич пробив повз воротаря. А вже за 5 хвилин перевагу «синьо-жовтих» подвоїв Петро Шотурма. Проте за наступні 6 хвилин збірна Албанії змогла зрівняти рахунок. Українській команді все ж таки вдалося нав’язати свій сценарій. На перерву збірні йшли з рахунком 5:2.



У другому таймі албанська команда обрала гру з п’ятим польовим гравцем, щоправда, це не допомогло. До кінця матчу збірна Албанії змогла забити лише один гол, а пропустила усі 5. Як результат, 10:3 на користь українців.

Збірна України піднімається на друге місце в групі відбору на Євро-2022. На першому місці – Хорватія, яка провела два матчі та обидва виграла з рахунком 4:1.

Перший український матч відбору на Євро проти Данії було перенесено на 8 квітня. Причина – заборона збірній Данії на виїзд з країни у зв'язку з обмеженнями через пандемію коронавірусу.

«Прометей» тріумфує у Європейській баскетбольній Лізі

Український жіночий клуб «Прометей» виграв два матчі в рамках Європейської баскетбольної ліги. Спочатку українські дівчата виявилися сильнішими за латвійську «Лієпаю» – 73:90. Найрезультативнішою в складі українського клубу була Джеймс Кешуан Лашун. Вона оформила дабл-дабл з 26 очок та 10 підбирань.

А потім не залишили шансів словацькому клубу «П'єштянські Чайки». Матч завершився з рахунком 83:57.

Українка – у трійці найвидатніших спортсменів

Вболівальники обрали найвидатніших спортсменів в сорокарічній історії Всесвітніх ігор – головні старти чотириріччя з неолімпійських видів.

Представниця українського пауерліфтингу, чотириразова чемпіонка Всесвітніх ігор, багаторазова чемпіонка світу та рекордсменка Лариса Соловйова посіла третє місце. За неї проголосувала майже 81 тисяча вболівальників.

Друге місце – у легенди перетягування канату, ірландця Джеймса Кехо (113 тисяч). Переможницею стала малайзійська сквошистка Ніколь Девід, за яку віддали 319 тисяч голосів.

Лариса Соловйова виступає у середній вазі. Вперше вона виграла Всесвітні ігри у 2013 році, встановивши світові рекорди у триборстві зі штангою (636 кг), присіданні зі штангою (235 кг) та жимі лежачи (166 кг). Наразі в активі Соловйової – чотири золотих нагороди з Всесвітніх ігор. Вже 8 років вона – найсильніша жінка світу.

3х3 повертається

Жіноча збірна України без проблем розібралася з білоруською командою на міжнародному турнірі, який відбувся у Києві. Дар’я Завидна, Ганна Рульова, Юлія Гутевич та Ганна Ольховик виграли з рахунком 21:13. Третє місце посіла українська команда U21.

На день раніше відбувся перший тур PRO Ліги. Там також тріумфували Ганна Ольховик, Юлія Гутевич та Дар’я Завидна, щоправда, у складі «Київ-Баскету». Разом з Тайніс Мартін вони у фіналі не залишили шансів команді «Франківськ-ПНУ». Зустріч завершилася з рахунком 21:12.

Переможцями серед чоловіків стала команда Франківська, у складі якої Дмитро Неволін, Микола Полюляк, Віталій Капко, Данило Кич перемогли Red Star (Андрій Кобець, Костянтин Татаренко, Владислав Лисаненко) з рахунком 21:15.



Український фільм про спорт – є перемога

Біографічну спортивну драму про українську чемпіонку Оксану Ботурчук – «Пульс» – визнали найкращим фільмом на американському фестивалі Flathead Lake International Cinemafest. Крім того, Сергій Чеботаренко виграв в категорії «Найкращий режисер».

Фільм розповідає про юну українську легкоатлетку, яка мріє потрапити на Олімпіаду. Спортсменка з маленького містечка, через свою працьовитість, жагу до перемоги та бойовий характер вона демонструє хороші результати. Попереду – важливі старти та бажані Олімпійські ігри. Але внаслідок автомобільної аварії дівчина втрачає зір. Віднині спорт – табу. Але вона не здається і починає підкорювати новий для себе спорт – паралімпійський. Прем’єра фільму запланована на березень 2021 року.