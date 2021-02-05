Гандбольний клуб «Мотор» зазнав поразки у Лізі чемпіонів 

У матчі групового раунду гандбольної Ліги чемпіонів єдиний представник «Мотор» 4 лютого поступився німецькому «Кілю». Гра завершилася з рахунком 34:23 (16:12, 18:11).

Ця поразка перервала шестиматчеву переможну серію запорізької команди в Лізі чемпіонів. Востаннє український клуб програвав 30 вересня.

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Наразі «Мотор» набрав 12 очок та посідає третє місце у групі B. До чвертьфіналу Ліги чемпіонів потраплять команди, які посядуть перше і друге місце в групах.

Ті, хто в турнірній таблиці розташується на 3-6 місцях, зіграють додатковий раунд плей-офф.

10 лютого «Мотор» знову зіграє з «Кілєм», але вже в Запоріжжі.