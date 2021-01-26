Баскетбол: «Прометей» обіграв «Київ-Баскет» у Кубку Європи ФІБА

Баскетбольний клуб «Прометей» із перемоги стартував в Кубку Європи ФІБА. У першому матчі клуб із Кам’янського Дніпропетровської області виявився сильнішим за іншого представника України – «Київ-Баскет». Матч завершився з рахунком 72:66.

У складі «Прометея» найрезультативнішим гравцем став Ді Джей Стефенс, в активі якого 13 очок. У «Київ-Баскеті» найвлучнішим був Брюс Мейсі, який заробив 17 очок.

26 січня ще один український клуб, «Дніпро», гратиме в Кубку Європи ФІБА. Суперником команди Дениса Журавльова стане швейцарський «Фрібург». Початок матчу о 22:00 за київським часом.

Наступну гру «Київ-Баскет» проведе 28 січня. О 15:00 він зіграє з австрійським «Капфенбергом», а «Прометей» о 18:00 боротиметься за путівку до наступного етапу з болгарським «Рільські».

До 1/8 фіналу виходять по дві найкращі команди з усіх груп та ще чотири найкращі команди серед тих, що фінішують у групах третіми.