Баскетбол: «Прометей» з поразки стартував на жіночому Єврокубку

Єдиний представник України у жіночому Єврокубку ФІБА – «Прометей» з Кам’янського – у першому матчі групового раунду поступився угорському «Сексарду». У дебютному євроматчі українкам не вдалося нав’язати свою гру суперницям в жодній з «десятихвилинок». Гра завершилася з рахунком 106:80 (30:24, 30:25, 27:16, 19:15).

Найрезультативнішою у складі «Прометею» була легіонерка Джеймс Кешуан Лашун, яка набрала 21 очко.

Уже 21 січня українки зіграють проти угорського «Дьора», а 22 січня суперницею стане команда з Туреччини – «Кайсері».

«Путівки» до наступного етапу отримають по дві кращі команди кожної групи. 1/8 та 1/4 фіналу заплановані на 16-18 березня. Пари гратимуть по одному матчу в ізольованих таборах. Також в «баблах» заплановані матчі Фіналу чотирьох, які мають пройти 9-11 квітня.