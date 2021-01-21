Баскетбол: «Прометей» вдруге зазнав поразки

У другому матчі Кубка Європи ФІБА жіночий баскетбольний клуб «Прометей» з Кам’янського поступився угорському «Дьору».

Уже у першій чверті клуб з Угорщини зміг відірватися на десять очок, а перед великою перервою повів з рахунком 35:49.

Не покращилася ситуація і після перерви: угорки набирали обертів та постійно закидали у кошик «Прометея». Українки так і не змогли бодай в одній «десятихвилинці» перехопити перевагу. Як результат, розгромна поразка – 56:83 (16:26, 19:23, 6:17, 15:17).

Найрезультативнішою в «Прометеї» була легіонерка Берніс Мосбі, яка набрала 19 очок.

Це вже друга поразка команди з Кам’янського в груповому етапі. Раніше «Прометей» поступився угорському «Сексарду». Гра завершилася з рахунком 106:80 (30:24, 30:25, 27:16, 19:15).

Уже завтра, 22 січня, «Прометей» проведе останній матч групового етапу проти «Кайсері» з Туреччини.

«Путівки» до наступного етапу отримають по дві кращі команди кожної групи. Наразі «Прометей» посідає третю сходинку турнірної таблиці, маючи в своєму активі 2 очки.

1/8 та 1/4 фіналу Кубка Європи ФІБА заплановані на 16-18 березня. Пари гратимуть по одному матчу в ізольованих таборах. В таких же умовах відбуватимуться матчі Фіналу чотирьох, які мають відбутися 9-11 квітня.