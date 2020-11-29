Баскетбол: збірна України поступилася у відборі на Євробаскет-2022

Збірна України з баскетболу не змогла протистояти чинним чемпіонам Європи – команді Словенії у третьому туру кваліфікації Євробаскету-2022 28 листопада.

У першій «десятихвилинці» словенці розгромили українську команду, маючи перевагу у 24 очки (33:9). До великої перерви збірна України змогла скоротити відставання і далі вигравала в кілька очок у кожній чверті. Проте цього не вистачило, щоб бодай зрівняти рахунок та перевести гру в овертайм. Результат залишився на користь команди Словенії – 84:73 (33:9, 17:19, 13:19, 21:26).



Найбільше очок у складі української команди набрав Володимир Герун – 15. Дебютант збірної Анатолій Шундель записав в свій актив 14 очок.

Після трьох турів збірна України посідає третю сходинку в турнірній таблиці групи F, маючи чотири очки. В активі «синьо-жовтих» перемога над Австрією з рахунком 88:73 ще у лютому, а також дві поразки – від Угорщини (60:62), а тепер ще й від Словенії. Очолює квартет F Cловенія, яка має 5 очок, далі Угорщина з 4 очками.

Наступний матч українська команда зіграє 30-го листопада о 18.10 проти команди Австрії. Ігри збірної відбуваються без глядачів в спеціальному ізольованому таборі – «бульбашці» – в Словенії.

Раніше стало відомо, що ще один суперник України за груповим етапом – Угорщина – був змушений покинути ізольований табір, через те, що шість представників угорської збірної отримали позитивні тести на коронавірус. Тепер їхні матчі, які були заплановані в листопаді, відбудуться в лютому разом з іграми третього ігрового вікна – 5 та 6 туру кваліфікації.

Через пандемію коронавірусу Євробаскет перенесли з 2021 року на 2022.