Шлях на Євробаскет: чи зможе збірна України протистояти чинним чемпіонам Європи?

Збірна України з баскетболу продовжує боротьбу за путівку на Євробаскет-2022. Сьогодні, 28 листопада, «синьо-жовті» зіграють проти чинних чемпіонів Європи – команди Словенії. Далі – матч проти Австрії. Останні ігри збірна України провела ще у лютому, за цей час пандемія коронавірусу внесла свої зміни. Радіо Свобода підготувало шпаргалку вболівальника про матчі команди Айнарса Багатскіса у другому ігровому «вікні».

Що змінилося за цей час?

Якщо у лютому команди ще боролися за путівку на Євробаскет 2021 року, то через пандемію коронавірусу турнір перенесли на рік. Нові дати – 1-18 вересня 2022 року. Щоправда, на період проведення третього та четвертого туру кваліфікації, це не вплинуло. До пандемії у розкладі «синьо-жовтих» значилося: 28 листопада матч на виїзді проти Словенії, а 30 листопада вдома – гра проти Австрії. Дати та суперники ті ж самі, а ось формат дещо змінився.

Обидва матчі команда Айнарса Багатскіса проведе на виїзді в Словенії, у спеціальному ізольованому таборі – «бульбашці». Ігри відбудуться без глядачів, а команди пересуваються за маршрутом – «готель-арена-готель». Їм заборонено покидати розташування готелю та гуляти містом – повна ізоляція та серйозний контроль – баскетболістів постійно тестують на СOVID-19.

Як зіграли перші тури?

За результатами жеребкування чемпіонату Європи-2022 чоловіча збірна України потрапила до групи F, де виступає проти Австрії, Угорщини і чинного чемпіона – Словенії.

У лютому «синьо-жовті» провели два матчі: перемога над Австрією (88:73) та поразка від Угорщини (60:62).



За результатами двох турів в активі збірної України – три очки. Команда Айнарса Багатскіса посідає другу сходинку в турнірній таблиці. Очолює квартет збірна Угорщини.

Хто суперники?

Сьогодні збірна України зіграє проти Словенії. І це вже одинадцята зустріч команд. Словенія 8 разів вигравала в України. Найрозгромніша поразка «синьо-жовтих» словенцям була в 1/8 фіналу Євробаскету-2017 – 79:55.

Виграти українцям у Словенії вдавалося двічі: на чемпіонаті Європи у 1997 році (75:80) і у кваліфікації на чемпіонаті світу у 2019 році (82:54).

Цікаво, що з останнього «непереможного» складу українців сьогодні на матч заявлено 6 гравців – В'ячеслав Бобров, Олександр Липовий, В’ячеслав Кравцов, Іссуф Санон, Володимир Герун та Сергій Павлов.



Захисник Олександр Липовий – рекордсмен, він найбільше грав проти словенської команди аж 7 матчів.

Він же провів і три виграшні матчі проти Австрії, з якою збірна України зіграє вже 30 листопада.

Загалом «синьо-жовті» грали з австрійцями чотири рази, усі завершилися перемогами українців.

Так під час кваліфікації Євробаскету-1995 року Україна розгромила Австрію з рахунком 71:100, під час кваліфікації чемпіонату Європи 2013 року українці вибороли дві перемоги (57:61 та 57:68), і у лютому команда Айнарса Багатскіса здобула ще одну перемогу (88:73).

Хто в складі збірної України?

Через СOVID-19 змушені пропустити матчі Богдан Близнюк та Павло Крутоус (обидва грають в «Київ-Баскет»), не приїде і Артем Пустовий, його не відпустило керівництво «Барселони», а також не допоможуть «синьо-жовтим» представники NBA Святослав Михайлюк та Олексій Лень.



Дебютує за «синьо-жовтих» гравець «Дніпра» Анатолій Шундель. Разом з ним до лав «синьо-жовтих» приїхали ще представники дніпровського клубу – Іссуф Санон повернувся після травми, В'ячеслав Кравцов пропускав перші два тури кваліфікації, вперше з 2015 року до складу збірної України з 5х5 викликали капітана «дніпрян» Станіслава Тимофеєнка. Щоправда, у заявку на матч зі Словенією він не потрапив.



Остаточний склад збірної України:



Захисники: Денис Лукашов та Олександр Липовий («Прометей»), Віталій Зотов («Хімік»), Олександр Мішула «Київ-Баскет»), Анатолій Шундель та Іссуф Санон («Дніпро»).



Форварди: Олександр Беліков («Прометей»), Сергій Павлов («Київ-Баскет»), В’ячеслав Бобров («Дніпро»), Володимир Герун («Унікаха», Іспанія).



Центрові: В’ячеслав Петров («Прометей») В'ячеслав Кравцов («Дніпро»).

Несподіванка зі Стівеном Берртом. Що це було?

Як повідомляв сайт «Планета Баскетбол», у складі «синьо-жовтих» мав змогу виступити перший американський легіонер в історії збірної України Стівен Бертт. Він виступав за українську команду на Євробаскеті-2011, але з 2012 року до лав «синьо-жовтих» не викликався.

У цьому сезоні Стівен Бертт виступає за київський «Будівельник», тож 36-річного гравця збиралися викликати в збірну. Але за інформацією видання, гравці збірної не захотіли виступати разом з Берттом, про що сповістили головного тренера Айнарса Багатскіса. Після чого легіонер до заявки не потрапив.



Який результат необхідний?

Ідеальний варіант – дві перемоги з двох. Проте матч проти чинного чемпіона Європи може принести неприємності «синьо-жовтим», а ось позитивну статистику у зустрічах зі збірної Австрії треба продовжувати.



У випадку одна перемога з двох – влаштовує, але тоді треба вигравати бодай один тур в третьому «вікні», яке заплановане на лютий.



А якщо дві поразки? Прощатися з Євробаскетом буде зарано, але й мріяти про баскетбольний 2022 поки що також не варто.

І знову коронавірус?

Ще один суперник українців в групі F – збірна Угорщини – був змушений покинути ізольований табір, через те, що шість представників угорської збірної отримали позитивні тести на коронавірус. Тепер їх матчі, які були заплановані в листопаді, відбудуться в лютому разом з іграми третього ігрового вікна – 5 та 6 туру кваліфікації.

Де та коли дивитися матчі збірної?

28 листопада. 21:10. Матч Словенія — Україна. Телеканал: XSPORT



30 листопада. 18:10. Матч Україна – Австрія. Телеканал: XSPORT

