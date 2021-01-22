Баскетбол: «Прометей» знову програв у Кубку Європи ФІБА 

Жіночий клуб «Прометей» з Кам’янського поступився в третьому матчі групового етапу Кубка Європи ФІБА, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Єдиний представник України не впорався з турецьким клубом «Кайсері». Матч завершився з рахунком 106:82 (25:17, 27:23, 25:19, 29:23).

Найкращою у складі українського клубу є легіонерка Берніс Мосбі, яка набрала 18 очок.

Це третя поразка «Прометея» в груповому раунді. Раніше українки зазнали поразки у зустрічі проти угорських «Сексарду» (106:80) та «Дьору».

Команда з Кам’янського має в своєму активі три очки та посідає останнє місце в групі А, відтак припиняє свій дебютний сезон у Кубку Європи ФІБА.

Читайте також: Спорт за тиждень: перемоги у євротурнірах, перша нагорода у біатлоні та рекорд від Костюк

Уже 26 січня у чоловічому Кубку Європи ФІБА стартують одразу три українські клуби. «Київ-Баскет» та «Прометей» зіграють у групі B з болгарським Рільські та австрійським «Капфенбергом», а «Дніпро» протистоятиме польському «Анвілу», швейцарському «Фрібургу» та британському «Лондон Лайонс». Матчі відбудуться в ізольованих таборах («баблах»): група B проведе зустрічі у болгарському Самокові, група Е – польському Влоцлавеку.

До 1/8 фіналу виходять по дві найкращі команди з усіх груп та ще чотири найкращі команди серед тих, що фінішують в групах третіми.

26 січня о 15:00 відбудеться українське дербі – «Київ-Баскет» проти «Прометея», о 22:00 «Дніпро» боротиметься за перші очки з швейцарським «Фрібургом».