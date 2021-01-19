Спорт за тиждень: перемоги у євротурнірах, перша нагорода у біатлоні та рекорд від Костюк

2021 рік розпочинається з повернень євротурнірів у гандболі та футзалі, нових несподіванок від тенісистів та першою нагородою у біатлоні. Традиційно спортивний дайджест від Радіо Свобода – про головні перемоги українців у спорті

Гандбол: «Галичанка» продовжує євросезон

Чемпіон України з гандболу серед жінок – львівський клуб «Галичанка» – пробився до чвертьфіналу Європейського кубка. У 1/8 фіналу українська команда зіграла проти білоруської «Вікторія-Берестя». Обидві зустрічі відбулися у Львові. У першому матчі «Галичанка» самостійно створила собі проблеми та потім їх вирішувала – після слабкого першого тайму львівський клуб був змушений наздоганяти суперниць. Щоправда, їм це вдалося. Після перерви «Галичанка» набрала обертів і вирвалася вперед. Результат матчу – 32:26. Найрезультативнішою стала 18-річна Діана Дмитришин, яка закинула 10 м’ячів.



Друга зустріч українок проти «Вікторія-Берестя» минула за сценарієм «Галичанки» з першої та до фінальної хвилини. 29:16 на табло. Найрезультативнішою стала лінійна Анастасія Мелекесцева, на рахунку якої 7 м’ячів.



Чвертьфінали заплановані на 13 та 20 лютого. Суперником львів’янок стане іспанський клуб «Атлетіко Гуардес».

Боротьба: перші нагороди українців у 2021 році

У Загребі завершився Гран-прі з греко-римської боротьби, де українці вибороли 4 нагороди – дві золоті, по одній срібній та бронзовій. Парвіз Насібов, який виступає у ваговій категорії до 72 кг, у фіналі був сильнішим за представника Туреччини Ахмета Їлмаза – 3:2.

Ще одне «золото» виборов Жан Беленюк (до 87 кг), який переміг Александара Степанетіча зі Швеції з рахунком 9:1.



Другим у ваговій категорії до 130 кг став Микола Кучмій, який був вимушений відмовитися від фінальної сутички. Тож, у нього «срібло», а переможцем став турецький борець Осман Йилдирима.

Єдину «бронзу» для України виборов Ярослав Фільчаков (до 82 кг), який виграв у литовського борця Армінаса Лигнугаріса.

У загальному заліку Україна посіла друге місце, поділивши його з командою Узбекистану. Очолила турнірну таблицю збірна Туреччини, яка виборола 2 золоті, 2 срібні та 4 бронзові нагороди. Варто відзначити, що у турнірі не виступали збірні Росії та Грузії, які зазвичай є одними з фаворитів таких змагань.



Тим часом маємо ще нагороду і в жіночій боротьбі. Юлія Ткач (до 62 кг) стала срібною призеркою міжнародного турніру Гран прі імені Анрі Деглана у Франції.

«Продексім» боротиметься за «путівку» до «Фіналу восьми»

Єдиний представник України у футзальній Лізі чемпіонів – херсонський «Продексім» без проблем переграв македонський «Шкупі». У першій половині матчу українці вже двічі відзначилися у воротах суперників, завдяки Михайлові Зваричу та Миколі Білоцерківцю. А в другому допомогли македонцям відіграти одного м’яча – гравець «Продексіма» Клаудіо оформив автогол. Але до завершення матчу херсонська команда ще тричі розписалася у воротах македонців. Авторами голів стали Микола Білоцерківець, Клаудіо та Даніель де Роса. Як результат, 5:1.



«Продексім» пробивається до 1/8 фіналу, де команди гратимуть по одному матчу. Дати ігор – 16-21 лютого, а про суперника херсонці дізнаються вже 21 січня. Переможці цих пар потраплять до «Фіналу Восьми», який заплановано на квітень-травень 2021 року.

Нагадаємо, що в попередній стадії турніру «Продексім» розгромив ірландський «Росаріо» з рахунком 28:1.

Дві бронзові нагороди в дзюдо

Українська дзюдоїстка Дар’я Білодід стала третьою на турнірі Мастерс, що тривав у місті Доха (Катар). Українка, яка виступала у рідній ваговій категорії, до 48 кг у півфіналі поступилася головній суперниці – японці Фуні Тонакі. І це перша поразка «української анаконди» японці та четверта поразка Білодід у дорослій кар’єрі.



У сутичці за «бронзу» менше ніж за хвилину Дар'я перемогла іппоном португалку Катаріну Косту.

Ще одна нагорода України в активі Яківа Хаммо (понад 100 кг), який в сутичці за «бронзу» був сильнішим за спортсмена з Таджикистану Темура Рахімова.

У медальному заліку Україна фінішувала на 12-му місці (з 19 країн) із двома бронзами. Очолила командний залік збірна Франції, маючи 7 нагород, із них 5 золотих.

Перша біатлонна нагорода у цьому сезоні

Чоловіча біатлонна збірна у складі якої Руслан Бригадир, Андрій Доценко, Тарас Лесюк та Богдан Цимбал стали другими в чоловічій естафеті на Кубку IBU.

Першим стартував Руслан Бригадир, який показав дев’ятий результат, маючи відставання від лідера на 36 секунд. Андрій Доценко хоча і фінішував після цього п’ятим, проте скоротити часове відставання йому не вдалося. Тарас Лесюк став шостим, маючи 1 хвилину відставання. Справжнім героєм став Богдан Цимбал, який не лише наздогнав трійку лідерів, але й на останніх кілометрах відіграв відставання від «срібного» претендента – команди Франції – та «вивіз» Україну на п’єдестал. Переможцями стала збірна Німеччини, друга – українська команда, бронзові нагороди у Франції. Це перша нагорода «синьо-жовтих» у біатлонному сезоні 2020/2021.

Історичне повернення

Український стрибун із трампліна Віталій Калініченко на першому етапі в австрійському Інсбруку за сумою двох стрибків набрав 234.6 балів та став десятим. І це вперше за 12 років, коли представник України потрапив до топової «десятки». Останнє таке досягнення належить Володимиру Бощуку в 2008 році.

А вже на другому етапі Калініченко був 13-м. Його перший стрибок «відкинув» спортсмена на 22-е місце, а в другому стрибку українець показав п'ятий результат.

Стаховський пройшов кваліфікацію Australian Open

У фінальному матчі кваліфікації Australian Open-2021 українець Сергій Стаховський виграв у австралійця Дейна Свіні – 2:6, 6:3, 6:1.

Цікаво, що Свіні до фіналу кваліфікації потрапив, не граючи матч другого раунду. Його суперник, американець Денис Кудлі отримав позитивний тест на коронавірус, тож не зміг вийти на корт. А Свіні автоматично потрапив до наступного етапу, де і поступився Стаховському.

На відбірковому турнірі в чоловічому одиночному розряді у Досі, крім Стаховського, ще був українець Ілля Марченко, втім, він вибув зі змагань, не зумівши здолати стартовий бар’єр кваліфікації.

Основна сітка Australian Open відбудеться з 8 по 21 лютого 2021 році. І на цих змаганнях Стаховський буде єдиним українцем в чоловічому одиночному розряді. У сітці жіночого одиночного розряду виступлять Еліна Світоліна та Марта Костюк.

Сергій Стаховський в останнє грав в основній сітці Australian Open у 2016 році, звідки вилетів у першому раунді.

Рекорд Костюк

Жіноча тенісна асоціація опублікувала оновлений рейтинг найкращих тенісисток світу. Після першого у сезоні турніру Марта Костюк, яка зіграла у фіналі турніру серії WTA500, піднялася з 99-ї на 78-му сходинку. І це особистий рекорд Костюк.

Еліна Світоліна, яка на цьому ж турнірі вилетіла з чвертьфіналу, зберегла за собою п’яту позицію у рейтингу.