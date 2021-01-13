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13 січня 2021, Київ 22:47
Новини | Спорт

Дзюдо: Яків Хаммо – бронзовий призер турніру Masters

Український дзюдоїст Яків Хаммо (в білому кімоно), архівне фото, 2016 рік

Український дзюдоїст Яків Хаммо, який виступає у ваговій категорії понад 100 кілограмів, став бронзовим призером на турніру Masters, який відбувається у Досі (Катар). У медальній сутичці українець був сильнішим за Темура Рахімова з Таджикістану.

На шляху до бронзи Хаммо переміг словенця Драгіко Віто, срібного призера Олімпіади-2016 Харасава Хісайосі з Японії, бразильця Давіда Моура, але у півфіналі поступився титулованому французу Тедді Рінеру.

Для Хаммо це вже 11-та нагорода на міжнародних турнірах серії Masters/Grand Slam. У його активі 4 золота, 3 срібла, 4 бронзи.

Раніше на цьому турнірі бронзову нагороду виграла дворазова чемпіонка світу Дар’я Білодід. Українка менше ніж за хвилину подолала португалку Катаріну Косту.

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