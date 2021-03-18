Північна Корея відкинула спроби США поновити переговори щодо ядерної зброї

Північна Корея заявила у відповідь на пропозицію США відновити переговори щодо ядерної зброї, що ігноруватиме їх, якщо Вашингтон не змінить курс.

Високопосадовець Міністерства закордонних справ КНДР 18 березня повторив позицію Пхеньяна, заявивши, що «будь-який діалог» неможливий, якщо Сполучені Штати не «відмовляться від своєї ворожої політики» щодо Північної Кореї.

Заява зроблена за кілька годин до запланованої зустрічі високопоставлених дипломатів і військових США та Південної Кореї в Сеулі для обговорення ядерної програми Північної Кореї. США на цих переговорах представляють держсекретар Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін.

Дипломатичні зусилля навколо ядерної зброї Північної Кореї залишаються в глухому куті близько двох років. Колишній президент США Дональд Трамп намагався налагодити особисті стосунки з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, але не зміг досягти прогресу в напрямку ядерного роззброєння.

На початку цього тижня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон із середини лютого звернувся до Північної Кореї кількома каналами, але відповіді не отримав.

Адміністрація Байдена нині переглядає політику щодо Північної Кореї і розглядає як можливі «додаткові заходи тиску», так і «дипломатичні шляхи», відзначив Блінкен.