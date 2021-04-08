Білий дім заперечив обговорення бойкоту Олімпіади в Пекіні

США не обговорюють бойкот зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні через імовірнрі порушення прав людини. Про це 7 квітня заявила речниця Білого дому Джен Псакі, повідомляє Reuters. Вона наголосила, що позиція Вашингтона з цього питання «не змінилася».

Цей коментар суперечить висловлюванням речника Держдепартаменту Неда Прайса. Днем раніше в бесіді з журналістами він повідомив, що американська влада розмірковує, чи варто пропустити Олімпійські ігри в Китаї. За його словами, рішення планується ухвалити спільно з союзниками Сполучених Штатів.

Кілька республіканців закликали адміністрацію Джо Байдена до такого кроку через ставлення китайської влади до уйгурів і репресії проти активістів у Гонконзі.

Під час першої пресконференції на посаді президента сам Джо Байден позначив курс на суперництво з урядами Китаю і Росії, які він звинуватив в авторитаризмі та спробах підірвати демократію в усьому світі. Проти китайського уряду виступили і найбільші приватні компанії США, звинувативши владу КНР у використанні праці в'язнів на бавовняному підприємстві. У відповідь китайські телеканали почали приховувати західні бренди одягу.

Офіційний представник МЗС КНР Чжао Ліцзянь застеріг США від політизації спорту і зимової Олімпіади в Пекіні. Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах висловився проти можливого бойкоту змагань.

Раніше Європейський союз уперше за останні 30 років запровадив санкції проти Китаю через порушення прав мусульман-уйгурів. До обмежень приєдналися Велика Британія, США і Канада.

Наприкінці лютого нижня палата канадського парламенту визнала геноцидом дії китайської влади щодо уйгурів, казахів і представників інших тюркомовних народів.

Упродовж останніх місяців правозахисники і громадські діячі в Європі все наполегливіше звертають увагу на багаторічні порушення прав людини в автономному Сіньцзян-Уйгурському районі. Ідеться про довільні затримання, тортури і нав’язуванні політичної ідеології. Для цього, як відзначає телеканал «Євроньюс», китайська влада використовує створені в Сіньцзяні «трудові табори» для «перевиховання».