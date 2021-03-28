Китай збільшив постачання товарів через Росію та Центральну Азію – на тлі подорожчання морських перевезень

Китайські компанії впродовж останніх місяців відправляють більше товарів залізничним транспортом через Росію та Центральну Азію, оскільки вартість морських перевезень зростає. За перші два місяці 2021 року Китай відправив до Європи понад 2000 вантажних поїздів, що вдвічі перевищує торішній показник за аналогічний період, повідомляє Financial Times.

Агент, що надає експортні послуги в Шеньчжені (місто в Китаї, де виробляється значна частина електронних приладів), заявив, що від 20 до 30 відсотків її клієнтів перейшли з моря на залізницю.

Морський транспорт опинився в центрі міжнародної уваги після того, як корабель Ever Given застряг у Суецькому каналі, перекривши рух. Суецький канал пропонує найкоротший морський шлях із Азії до Європи.

Попри швидке зростання використання залізничного транспорту, на нього все ще припадає незначна частка загальної кількості товарів, що експортуються з Китаю до Європи.