Європейський союз уперше за 30 років запровадив санкції проти Китаю

Європейський союз уперше за останні 30 років запровадив санкції проти Китаю. Обмежувальні заходи оголошені стосовно чотирьох чиновників і однієї юридичної особи, які, як вважають у Брюсселі, порушують права мусульман-уйгурів.

Велика Британія, США і Канада в координації з ЄС також оголосили про санкції щодо Китаю.

Упродовж останніх місяців правозахисники і громадські діячі в Європі звертать увагу на багаторічні порушення прав людини в автономному Сіньцзян-Уйгурському автономному окрузі. Ідеться про довільні затримання, тортури і нав’язування політичної ідеології. Для цього, як відзначає телеканал Euronews, китайська влада використовує створені в Сіньцзяні концентраційні табори.

Міністерство закордонних справ Китаю негайно відреагувало на запровадження санкцій, заявивши, що вони засновані на брехні, дезінформації та є втручанням у внутрішні справи Китаю. МЗС КНР звинуватило Європейський союз у порушенні міжнародного права і норм міждержавних відносин. Запровадження санкцій назване в Пекіні «підривом відносин між Китаєм і Європейським союзом».

Оголошені в Брюсселі заходи стали першим таким кроком за більш як 30 років відтоді, як у 1989 році Євросоюз запровадив ембарго на постачання зброї до Китаю. Тоді це стало відповіддю на кровопролитне придушення масових протестів на площі Тяньаньмень у Пекіні. Ембарго 1989 року на торгівлю зброєю з Китаєм є чинним досі.