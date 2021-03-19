Дипломати США та Китаю провели перші після приходу адміністрації Байдена очні переговори

Американські та китайські дипломати 18 березня провели в місті Анкоридж (штат Аляска) перші від часу вступу на посаду президента США Джо Байдена очні переговори.

Вступне слово перед журналістами, яке зазвичай триває на таких засіданнях кілька хвилин, забрало понад годину. Обидві делегації критикували політику країни-партнера.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Китай «загрожує порядку, заснованому на правилах, що підтримує глобальну стабільність», і висловив глибоку стурбованість діями Китаю проти уйгурських мусульман.

Відповідальний за міжнародну політику член політбюро владної в Китаї комуністичної партії Ян Цзечі відповів, що Пекін наполягає на невтручанні США у внутрішні справи Китаю. Він також звинуватив Вашингтон у тому, що він не вирішив власні проблеми з правами людини, і запропонував США «змінити власний імідж і припинити просування власної демократії в решті світу».

Після такого виголошення позицій представник адміністрації США заявив, що делегація Китаю «прибула з наміром отримати трибуну, сфокусована на театральній драматичності».

В оприлюдненій на початку березня тимчасовій стратегії національної безпеки США йшлося, що роль провідного суперника США на світовій арені визнається за Китаєм, а не за Росією. Як сказано в документі, Китай – «єдиний конкурент США, який здатний, поєднуючи свою економічну міць, дипломатичні зусилля, військову міць і технології, створити реальну загрозу стабільній і відкритій міжнародній системі».