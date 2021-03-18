США, Росія, Китай та Пакистан закликають до перемир’я в Афганістані

США, Росія, Китай та Пакистан закликають сторони конфлікту в Афганістані досягти негайного перемир’я.

«У цей поворотний момент наші чотири країни закликають сторони провести перемовини і досягнути мирної угоди, яка завершить понад чотири десятиліття війни в Афганістані», – йдеться у спільній заяві країн після переговорів у Москві 18 березня.

Комюніке закликає екстремістське угруповання «Талібан» та урядові сили приборкати насильство та вимагає від бойовиків не здійснювати нападів навесні та влітку.

У документі йдеться, що чотири країни мають намір мобілізувати політичну та економічну підтримку Афганістану після досягнення мирного врегулювання.

Московські переговори мали на меті вдихнути життя в переговори між урядом Афганістану і «Талібаном», які почалися в Катарі у вересні, але зупинилися через звинувачення уряду в тому, що бойовики зробили занадто мало для припинення насильства.

У зустрічі взяли участь члени уряду Афганістану, переговорна група країни, представники талібів, а також представники Росії, Китаю, Пакистану та США.

Вашингтон вперше надіслав чільного посадовця для участі в переговорах, які приймає Росія. У переговорах взяв участь представник США Залмай Халілзад.

Він останнім часом намагався залучити підтримку для розробленої США дорожньої мапи для миру в Афганістані. Вона включає залучення до переговорів більшої кількості сторін, встановлення тимчасового уряду за участі «Талібану» та підписання угоди про поділ влади між афганськими політичними групами та уряду.

Раніше Халілзад називав зустрічі в Москві «компліментом» для міжнародних зусиль на підтримку мирного процесу в Афганістані.

Москва приймає переговори з 2017 року. Вашингтон був сфокусований на власних прямих переговорах з «Талібаном» і переговорах між афганськими сторонами конфлікту.

18 березня спеціальний представник Росії з питань Афганістану Замір Кабулов заявив, що Москва зараз планує приймати внутрішньоафганські перемовини.

Делегація Афганістану включала членів поточної переговорної команди в Катарі та воєначальників, яких звинувачують у воєнних злочинах.

Президент Афганістану Ашраф Гані виступає проти тимчасового уряду. Таліби заявляли, що не приєдаються до цього уряду.