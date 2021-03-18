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18 березня 2021, Київ 23:16
Новини | Міжнародні

США, Росія, Китай та Пакистан закликають до перемир’я в Афганістані

Колишній президента Афганістану Хамід Карзаї (ліворуч) та колишній міністр закордонних справ Афганістану Абдуллах Абдуллах (праворуч) залишають зал, де відбувалася мирна конференція, 18 березня 2021 року

США, Росія, Китай та Пакистан закликають сторони конфлікту в Афганістані досягти негайного перемир’я.

«У цей поворотний момент наші чотири країни закликають сторони провести перемовини і досягнути мирної угоди, яка завершить понад чотири десятиліття війни в Афганістані», – йдеться у спільній заяві країн після переговорів у Москві 18 березня.

Комюніке закликає екстремістське угруповання «Талібан» та урядові сили приборкати насильство та вимагає від бойовиків не здійснювати нападів навесні та влітку.

У документі йдеться, що чотири країни мають намір мобілізувати політичну та економічну підтримку Афганістану після досягнення мирного врегулювання.

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Московські переговори мали на меті вдихнути життя в переговори між урядом Афганістану і «Талібаном», які почалися в Катарі у вересні, але зупинилися через звинувачення уряду в тому, що бойовики зробили занадто мало для припинення насильства.

У зустрічі взяли участь члени уряду Афганістану, переговорна група країни, представники талібів, а також представники Росії, Китаю, Пакистану та США.

Вашингтон вперше надіслав чільного посадовця для участі в переговорах, які приймає Росія. У переговорах взяв участь представник США Залмай Халілзад.

Він останнім часом намагався залучити підтримку для розробленої США дорожньої мапи для миру в Афганістані. Вона включає залучення до переговорів більшої кількості сторін, встановлення тимчасового уряду за участі «Талібану» та підписання угоди про поділ влади між афганськими політичними групами та уряду.

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Раніше Халілзад називав зустрічі в Москві «компліментом» для міжнародних зусиль на підтримку мирного процесу в Афганістані.

Москва приймає переговори з 2017 року. Вашингтон був сфокусований на власних прямих переговорах з «Талібаном» і переговорах між афганськими сторонами конфлікту.

18 березня спеціальний представник Росії з питань Афганістану Замір Кабулов заявив, що Москва зараз планує приймати внутрішньоафганські перемовини.

Делегація Афганістану включала членів поточної переговорної команди в Катарі та воєначальників, яких звинувачують у воєнних злочинах.

Президент Афганістану Ашраф Гані виступає проти тимчасового уряду. Таліби заявляли, що не приєдаються до цього уряду.

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