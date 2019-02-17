Унікальні фотографії Афганістану до вторгнення СРСР

1 Весна в саду на околицях Кабула. У 1920-х роках Афганістан був новою незалежною державою, яка тільки що здобула фактичну незалежність від Британської імперії. Протягом майже десятиліття після проголошення незалежності країною правив Аманулла-хан, людина світських поглядів, який прагнув розвивати Афганістан за прикладом західних держав