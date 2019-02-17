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17 Лютий 2019, Київ 20:46
Фотогалереї
Унікальні фотографії Афганістану до вторгнення СРСР
17 Лютий 2019, 19:03
Кольорові фотографії початку минулого століття показують Афганістан зовсім в іншому світлі
1
Весна в саду на околицях Кабула. У 1920-х роках Афганістан був новою незалежною державою, яка тільки що здобула фактичну незалежність від Британської імперії. Протягом майже десятиліття після проголошення незалежності країною правив Аманулла-хан, людина світських поглядів, який прагнув розвивати Афганістан за прикладом західних держав
2
Пара в капелюшках у вигляді коркових шоломів перед чайним будиночком в передгір'ях західного Кабула
3
Ювелір за роботою у дворі будинку в Кабулі. Ці знімки 1928 року були зроблені фотографом Фредеріком Гадмером в рамках проекту
«Архіви планети»
. У проекту була амбітна мета зняти світ в кольорових фотографіях великого формату
4
Жінка обабіч алеї дерев. Гроші на проект «Архіви планети» дав французький банкір
Альбер Кан
, який і послав фотографів в більш ніж 50 країн світу. Проект тривав з 1909 по 1931 роки
5
Могила Ахмад-шаха Дуррани, якого вважають засновником сучасного Афганістану. Архіви проекту в цілому являють собою захоплююче дослідження світу століття тому, але афганські фотографії вирізняються. Це яскраве свідчення того, як змінилася країна
6
Годинникова вежа в Кабулі. Цей символ афганської столиці був зруйнований під час війни 1990-х років
7
Жінка позує фотографу
8
Ліпнина прикрашає будинок в Кабулі
9
Тріумфальна арка в садах Пагман недалеко від Кабула. Арка присвячена жертвам війни 1919 року проти британців, в Афганістані її називають Війною за незалежність. Вершина арки була
сильно пошкоджена
снарядами під час радянського вторгнення в 1980-х роках, але потім її відновили
10
Сади Пагман. Громадські сади були відкриті в 1900-х при Амануллі-хані
11
Фонтан в садах Пагман. Більшість споруд там було знищено під час конфліктів 1980-х і 1990-х років
12
Жінка гуляє по садам Пагман. Зараз це місце використовують для
собачих боїв
13
Весна в садах Пагман. Один місцевий житель, втративши сім'ю і будинок після восьми років війни, повернувся туди в 1992 році. У розмові з кореспондентом «Нью-Йорк Таймс» він
зауважив
: «Колись тут було так красиво, а зараз нічого не залишилося»
14
Подружжя Гірард, директора кабульській школи сільського господарства
15
Кутовий будинок в Кабулі
16
На півдні Афганістану
17
Цитадель Фараха на заході Афганістану вже тоді приваблювала дослідників. Цитадель збереглася до наших днів
18
Фонтан в Кабулі
19
Палац «Дар уль-Гаман» на околиці Кабула. Будівництво цього палацу – ще один проект Аманулли-хана. Після того як його скинули в 1929 році, будівництво палацу було заморожено, як і реформи, що припали до смаку племінним і релігійним лідерам громад. Аманулла-хан ввів в країні обов'язкову початкову освіту і заборонив бурку
20
Палац «Дар уль-Гаман» ззаду. Після воєн 1980-х і 1990-х років знівечена кулями і снарядами будівля довгий час залишалася символом насильства і беззаконня. Однак нещодавно падац
вирішили відновити
і хочуть закінчити роботи до 100-річчя незалежності Афганістану в серпні 2019 року
Унікальні фотографії Афганістану до вторгнення СРСР
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