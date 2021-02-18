Міністри НАТО обговорюють, чи виводити міжнародні сили з Афганістану

Міністри оборони країн НАТО 18 лютого обговорять, чи виводити міжнародні сили з Афганістану до кінця квітня, як це передбачає угода з рухом «Талібан». Рішення ухвалюватиметься за умов постійного зростання рівня насильства в зруйнованій війною країні.

Адміністрація Байдена заявила, що США переглядають угоду «Талібаном», щоб визначити, чи виконує збройне угруповання свої зобов’язання, включно із режимом припинення вогню та участю у змістовних переговорах із урядом Афганістану.

Чинна угода передбачає, що всі іноземні сили мають залишити Афганістан до травня – в обмін на гарантії безпеки, зокрема, припинення зв’язків талібів із «Аль-Каїдою». Попри початок у вересні 2020 року в Катарі мирних переговорів між афганським урядом і талібами, рівень насильства в Афганістані зріс, викликаючи занепокоєння щодо занадто раннього виведення військ НАТО.

Дводенна зустріч, перша з часів вступу на посаду президента США Джо Байдена, розпочалася 17 лютого з презентації планів модернізації альянсу. 18 лютого також відбудеться обговорення місії НАТО в Іраці.