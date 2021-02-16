«Талібан» закликає США дотримуватися укладеної раніше мирної угоди

Екстремістське угруповання «Талібан» закликало Сполучені Штати дотримуватися угоди, згідно з яким всі іноземні сили повинні покинути Афганістан до травня 2021 року в обмін на гарантії безпеки від групи бойовиків.

У відкритому листі від 16 лютого, адресованому американському народу, група бойовиків закликала Вашингтон дотримуватися угоди, яку було украдено в Катарі рік тому. Вона дала початок переговорам між бойовиками та урядом Афганістану.

«Припинення цієї війни є відповідальністю і інтересами всіх», – мовиться у листі, підписаному заступником лідера угруповання муллою Абдулом Гані Барадаром.

У листі також мовилося, що «Талібан» не дозволить нікому втручатися в справи своєї країни.

«Захист нашої землі і людей – наше законне право», – мовиться у заяві.

Відповідаючи на лист, офіційний представник Міністерства внутрішніх справ Афганістану Сіддік Сіддікі написав у твітері, що «Талібан» повинен припинити бойові дії і почати конструктивні мирні переговори замість того, щоб наполягати на виведенні іноземних військ з Афганістану.

Адміністрація президента Джо Байдена заявила, що переглядає угоду між США і «Талібаном», щоб визначити, чи виконують бойовики свої зобов’язання, включаючи досягнення припинення вогню і участь в конструктивних переговорах з урядом Афганістану.

Незважаючи на початок мирних переговорів між афганськими учасниками переговорів і талібами в вересні 2020 року, насильство в Афганістані триває. Минулого місяця Пентагон звинуватив «Талібан» в невиконанні своїх зобов’язань щодо скорочення насильства і відмови від зв’язків з Аль-Каїдою.

Лист оприлюднили за день до саміту НАТО. Очікується, що війна в Афганістані і плани виведення військ стануть одними з найгостріших питань, обговорюваних на саміті.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив 15 лютого, що альянс не виведе свої війська з Афганістану «до того, як настане час».