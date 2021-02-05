Афганістан: внаслідок нападу талібів загинули 16 силовиків

У Афганістані вночі 5 лютого внаслідок нападу талібів на контрольно-пропускний пункт загинули 16 співробітників афганських сил безпеки і двоє поранені.

Гулам Раббані Раббані, член ради провінції Кундуз, де стався напад, заявив, що бойовики завдали удару по заставі в районі Тар-е Ахтар в районі Хан Абад, далі відбулася тригодинна перестрілка. Двох співробітників сил безпеки таліби взяли у полон.

Інший місцевий чиновник заявив, що таліби захопили контрольно-пропускний пункт і всю зброю та обладнання, які там були, оскільки сили безпеки, чисельність яких перевищувала чисельність бойовиків, не отримали ніякого підкріплення.

Офіційні особи заявили, що форпост належить Національному управлінню безпеки Афганістану.

Напад стався на тлі різкого зростання насильства в Афганістані, незважаючи на триваючі зусилля зі встановлення миру між підтримуваним Заходом урядом в Кабулі і талібами.