Афганістан: у Кабулі застрелили чотирьох держслужбовців

Невідомі бойовики застрелили чотирьох державних службовців в столиці Афганістану Кабулі. Про це повідомляє місцева влада.
У поліції заявили журналістам, що бойовики обстріляли автомобіль, в якому перебували співробітники Міністерства відновлення та розвитку сільських районів.
Представник міністерства сказав, що вони прямували в центральну провінцію Майдан Вардак, коли бойовики зупинили їх машину і вбили їх. Правоохоронці заявляють, що розслідування триває.
Цілеспрямовані вбивства і вбивства охопили Афганістан в останні місяці, переслідують урядовців, активістів та журналістів. Офіційні особи Афганістану і США звинуватили талібів у хвилі насильства, хоча угруповання відкинуло це звинувачення.
В країні активні як таліби, так і бойовики «Ісламської держави».
Сплеск нападів викликаний тим, що переговори між талібами і афганським урядом, які почалися в Катарі в вересні, зайшли в глухий кут.
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