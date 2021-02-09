Афганістан: у Кабулі застрелили чотирьох держслужбовців

Невідомі бойовики застрелили чотирьох державних службовців в столиці Афганістану Кабулі. Про це повідомляє місцева влада.

У поліції заявили журналістам, що бойовики обстріляли автомобіль, в якому перебували співробітники Міністерства відновлення та розвитку сільських районів.

Представник міністерства сказав, що вони прямували в центральну провінцію Майдан Вардак, коли бойовики зупинили їх машину і вбили їх. Правоохоронці заявляють, що розслідування триває.

Цілеспрямовані вбивства і вбивства охопили Афганістан в останні місяці, переслідують урядовців, активістів та журналістів. Офіційні особи Афганістану і США звинуватили талібів у хвилі насильства, хоча угруповання відкинуло це звинувачення.

В країні активні як таліби, так і бойовики «Ісламської держави».

Сплеск нападів викликаний тим, що переговори між талібами і афганським урядом, які почалися в Катарі в вересні, зайшли в глухий кут.