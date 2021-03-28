Китай запровадив персональні санкції у відповідь на критику Заходу через уйгурів

Китай оголосив про санкції проти двох американців, канадця, та правозахисної групи через їхню критику політики Пекіну щодо уйгурів у північно-західному регіоні Сіньцзян.

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що підхід Китаю «око за око» лише приверне більше уваги до «геноциду» та порушення прав етнічних уйгурів та інших мусульманських меншин у Сіньцзяні.

«Спроби Пекіна залякати та змусити змовкнути тих, хто виступає за права людини та основні свободи, лише сприяють зростанню міжнародної уваги щодо триваючого геноциду та злочинів проти людства в Синьцзяні», – сказав Блінкен.

До цього кроку Китай вдався після того, як минулого тижня Європейський Союз, Великобританія, Канада та США санкціонували кількох членів політичної та економічної верхівки Сіньцзяна через порушення прав у регіоні.

Читайте також: Китай заповаджує санкції проти Великої Британії за підтримку уйгурів

У відповідь Пекін оголосив власні санкції проти державних службовців та громадян ЄС, Великобританії, Канади та США, які критикують політику Пекіна.

Міністерство закордонних справ Китаю звинуватило США та Канаду у введенні санкцій «на основі чуток та дезінформації».

Серед тих, проти кого запровадили останні санкції 27 березня – двоє членів Комісії США з питань міжнародної свободи віросповідання Ґейл Манчин і Тоні Перкінс, член канадського парламенту Майкл Чонг та Канадський парламентський комітет з прав людини.

Їм заборонено в’їжджати на територію материкового Китай, контрольованих ним Гонконгу та Макао.

Чонг назвав обмеження з боку Пекіна «знаком пошани».

«На нас лежить обов’язок притягнути Китай до відповідальності за його придушення протестів у Гонконгу та геноцид уйгурів», – написав Чонг у своєму твітері.

Канадський прем’єр-міністр Джастін Трюдо охарактеризував санкції Пекіну як «напад на прозорість і свободу висловлення поглядів».

Активісти та експерти ООН з прав людини заявляють, що принаймні 1 мільйон уйгурів та інших переважно мусульманських меншин утримуються в таборах Сіньцзяну. Владу цього регіону також звинувачують у примусовій стерилізації жінок та використанні примусової праці.

Активісти та деякі західні політики звинувачують Китай у застосуванні тортур, примусової праці та стерилізації проти уйгурів. Китай неодноразово заперечував усі звинувачення у порушеннях і заявляв, що його табори пропонують професійне навчання та необхідні для боротьби з екстремізмом.