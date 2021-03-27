У Казахстані затримані антикитайські протестувальники

Влада Казахстану затримала щонайменше 20 людей, які 27 березня провели акції протесту проти посилення впливу Китаю в колишній радянській республіці.



Активісти також засудили масове ув’язнення членів корінних тюркомовних громад у китайському регіоні Сіньцзян, включно з етнічними казахами та уйгурами. Протести відбулися в найбільшому місті Казахстану, Алмати, столиці Нур-Султані, містах Орал, Шимкент та Актобе.

Протести були оголошені двома опозиційними партіями, «Демократичним вибором Казахстану» та партією «Коше» (Вулиця). Обидві партії визначені владою як екстремістські організації та заборонені в Казахстані.