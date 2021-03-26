Китай заповаджує санкції проти Великої Британії за підтримку уйгурів

Китай оголосив про санкції проти організацій та приватних осіб у Великій Британії за те, що Пекін назвав «зловмисним поширенням брехні та дезінформації» щодо політики Китаю з мусульманською уйгурською меншиною. Про це заявило Міністерство закордонних справ Китаю 26 березня.

Пекін, за повідомленням, запровадив санкції проти чотирьох компаній та дев’ятьох людей, в тому числі членів парламенту.

Цей крок став останнім у дедалі гострішому дипломатичному протистоянні через ситуації з правами людини в північно-західному китайському регіоні Сіньцзян.

У своїй заяві Пекін посилається на нещодавно запроваджені Великою Британією санкції проти Китаю.

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«Цей крок, заснований ні на чому, окрім брехні та дезінформації, грубо порушує міжнародне право та основні норми, що регулюють міжнародні відносини, є грубим втручанням у внутрішні справи Китаю та серйозно підриває відносини між Китаєм та Сполученим Королівством», – йдеться в повідомленні.

Забороненим особам та їхнім найближчим родичам заборонено в’їзд до Китаю та контрольованих ним Гонконгу та Макао, їхнє майно в країні заморожене, а громадянам та установам Китаю заборонено мати з ними торговельні відносини.

Джо Сміт Фінлі, експертка з питань уйгурів з університету Ньюкасла, заявила, що не шкодує про позицію, яка призвела до санкцій проти неї.

«Схоже, проти мене запровадять санкції уряду КНР (Китай) за те, що я говорила правду про трагедію уйгурів у Сіньцзяні і за те, що маю совість. Ну, хай буде так. Я не шкодую, що висловилася, і мене не змусять замовкнути», – написала вона.

Цей крок є відповіддю на скоординований набір санкцій, запроваджених Сполученими Штатами, Європейським Союзом, Великю Британією та Канадою проти Пекіна через те, що західні держави вважають порушенням прав уйгурської меншини в Сіньцзяні. Пекін вже застосував санкції у відповідь проти ЄС.

Активісти та експерти ООН з прав людини заявляють, що принаймні 1 мільйон уйгурів та інших переважно мусульманських меншин утримуються в таборах Сіньцзяну. Владу цього регіону також звинувачують у примусовій стерилізації жінок та використанні примусової праці.

Активісти та деякі західні політики звинувачують Китай у застосуванні тортур, примусової праці та стерилізації проти уйгурів. Китай неодноразово заперечував усі звинувачення у порушеннях і заявляв, що його табори пропонують професійне навчання та необхідні для боротьби з екстремізмом.