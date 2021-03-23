Росія й Китай засвідчили єдність посеред західної критики й санкцій

Міністри закордонних справ Китаю і Росії на своїй зустрічі виступили з демонстрацією єдності посеред критики і санкцій Заходу через порушення прав людини і придушення політичного інакодумства в цих країнах.

Ван І і Сергій Лавров на спільній пресконференції під час візиту останнього до Китаю в місті Ґуйлінь на півдні країни відкинули західну критику. За словами Лаврова, Росія і Китай вважають, що США, Європа і Захід загалом «нав’язують усім іншим свої правила». І ці правила, одним із яких, за словами голови МЗС Росії, є санкції, підмінюють собою міжнародне право, твердив Лавров, який назвав такі санкції «нелегітимними».

У спільній заяві двох міністрів за підсумками їхніх переговорів вони заявили, що «єдиного стандарту демократичної моделі не існує», а тому необхідно «поважати законні права суверенних держав самостійно визначати свій шлях розвитку». «Втручання у внутрішні справи суверенних держав під приводом «просування демократії» неприпустиме», – мовиться в заяві.

Ван особливо різко розкритикував скоординовані санкції Європейського союзу, Великої Британії, США і Канади проти низки китайських посадовців через грубі порушення прав людини в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі на далекому заході Китаю, спрямовані проти місцевого народу уйгурів, переважно мусульман за вірою. Ці санкції, спрямовані проти порушників прав людини, передбачають замороження можливих активів підсанкційних осіб і заборону їм на в’їзд.

Про ці санкції стало відомо 22 березня, коли Лавров тільки прибув до Китаю з візитом. Пекін у відповідь відразу ж запровадив свої заборони щодо групи діячів Євросоюзу, які назвали неприйнятними в ЄС.