США прагнуть обговорити з союзниками можливий бойкот Олімпіади в Пекіні

Сполучені Штати заявляють, що хочуть обговорити з союзниками бойкот зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні – на тлі посилення тиску щодо відмови від участі в змаганнях через питання прав людини в Китаї.

«Ми розуміємо, що скоординований підхід буде не лише в наших інтересах, але й в інтересах наших союзників та партнерів», – наголосив 6 квітня речник Держдепартаменту США Нед Прайс.

Заклики до бойкоту лунають через те, що, на думку правозахисників, у Китаї, в західному регіоні Сіньцзян, масово ув’язнюють та ідеологічно обробляють понад 1 мільйон уйгурів та інших людей, переважно мусульман. Сполучені Штати використовували слово «геноцид» для опису поводження з уйгурами в Китаї.

Китай засудив заклики до бойкоту і заперечує геноцид. Він називає події в Сіньцзяні внутрішньою справою та відкидає звинувачення у зловживаннях. Пекін заявляє, що табори забезпечують професійне навчання та допомагають боротися з ісламським екстремізмом.

Адміністрація президента Джо Байдена планує провести консультації з Олімпійським комітетом США з питання про можливий бойкот.

Парламент Канади 22 лютого проголосував за схвалення поправки, яка вимагає перенесення зимових Олімпійських ігор 2022 року з Китаю, якщо жорстоке поводження з уйгурами триватиме.

США очолювали бойкот Олімпійських ігор 1980 року в Москві через вторгнення СРСР до Афганістану. Радянський Союз та його союзники відповіли через чотири роки бойкотом літніх Олімпійських ігор у Лос-Анджелесі.