Спорт за тиждень: втрачені очки збірної, єдина олімпійська ліцензія та Світоліна

Традиційно у спортивному дайджесті за тиждень згадуємо про головні перемоги українських зірок спорту.

Перша ракетка України Еліна Світоліна пробилася до півфінальної стадії турніру WTA 1000 в Маямі. Українка подолала латвійку Анастасію Севастову. Перший сет зі старту був за Світоліною, яка повела – 3:1, і хоча суперниця рахунок змогла зрівняти до 3:3, усі інші гейми залишилися за першою ракеткою України.

У другому сеті Світоліна одразу вирвалася вперед – 4:0, після чого віддала два гейми поспіль, але вже ближче Севастову не підпустила, як результат – 6:3, 6:2. Це була четверта зустріч тенісисток, українка здобула третю перемогу. В 1/2 фіналу Світоліна зіграє з лідером світового рейтингу Ешлі Барті. Востаннє перша ракетка України грала на півфінальній стадії ще на переможному турнірі в Страсбурзі у вересні 2020 року.



Збірна України з футболу за тиждень зіграла два матчі відбору на ЧС-2022 року. Спочатку «синьо-жовті» розписали мирову з чинними чемпіонами світу – командою Франції. На 19-й хвилині рахунок відкрив француз Антуан Грізман, а на 57-й Сергій Сидорчук зрівняв рахунок – 1:1.

Нічиєю завершилася і зустріч української команди зі збірною Фінляндії, яка відбулася в Києві. На відміну від матчу з французами, у «синьо-жовтих» були всі шанси перемогти – Жуніор Мораєс забив на 80-й хвилині, проте на 89-й хвилині помилився у власному штрафному і заробив червону картку Віталій Миколенко. Як результат, Теему Пуккі реалізував пенальті. Рахунок на табло 1:1.

Очолюють групу в турнірній таблиці французи, в активі яких 4 очки. По 2 очки мають збірна України та Фінляндії, на одне менше у боснійців, команда Казахстану поки що не заробила жодного. Уже 31 березня збірна Україна зіграє проти команди Казахстану. Матч відбудеться в Києві при порожніх трибунах.



На Кубку світу з лижних перегонів та біатлону українська паралімпійська збірна виборола 13 нагород – 2 золоті, 9 срібних та 2 бронзові. Двічі на найвищу сходинку п'єдесталу піднімалася Людмила Ляшенко, яка фінішувала першою в біатлоні у спринті та індивідуальній гонці. Також в доробку Ляшенко – дві нагороди в лижних гонках: «срібло» в спринті та «бронза» на довгій дистанції.



Три срібні нагороди завоювала Юлія Батенкова-Бауман – на довгій дистанції в лижних гонках, в спринті та індивідуальній гонці в біатлоні. Григорій Вовчинський став другим в індивідуальній гонці, у цій же дисципліні срібними призерами в свої класах стали Оксана Шишкова та Ярослав Решетинський.

Ще три нагороди для України виборов Тарас Радь – «срібло» у спринті (лижні гонки) та індивідуальній гонці (біатлон), а також «бронзу» у біатлонному спринті. За кількістю нагород українці посіли четверте командне місце, пропустивши вперед Норвегію, Білорусь та Росію.



Чоловіча збірна з фехтування на шпагах виборола ліцензію на Олімпійські ігри, що відбудуться влітку в Токіо. У фіналі квартет Богдан Нікішин, Ігор Рейзлін, Роман Свічкар та Анатолій Герей поступилися команді Італії на останніх хвилинах – 43:44. На шляху до «срібла» українці не залишили шансів Швеції у 1/16 турніру (45:20), були сильнішими за команду Ізраїлю у 1/8 фіналу (45:43), вибили з боротьби Японію у чвертьфіналі (29:25) та вирвали перемогу у китайців у півфіналі (39:36).

Наразі це єдина командна ліцензія українських фехтувальників на Олімпіаду в Токіо. Жіноча команда з фехтування на шаблях на чолі з лідером Ольгою Харлан не змогла відібратися на Олімпійські ігри, проте Харлан виступатиме в Японії в індивідуальному турнірі.



Українська велосипедистка з порушенням слуху Єлизавета Топчанюк виборола три нагороди на чемпіонаті Європи з велосипедного спорту (шосе). Українка стала переможницею на дистанції 1000 метрів та 78 кілометрів, а також фінішувала третьою на дистанції 28 кілометрів. Топчанюк – єдина представниця «синьо-жовтих», хто виступав на континентальній першості. Загалом змагалися велосипедисти з 7 країн – Росії, Словаччини, Туреччини, Португалії, Чехії, Іспанії та Нідерландів. Для Єлизавети це вже не перший чемпіонат Європи. У 2016 році, попри важкі травми, які вона отримала під час змагань, на дистанції 50 метрів українка фінішувала другою.



Українські стрілки Анна Ільїна та Сергій Куліш виграли нагороди на етапі Кубка світу з кульової стрільби, який відбувся в Нью-Делі. Український дует став другим у змаганнях змішаних пар у стрільбі з гвинтівки з трьох положень на 50 м. У цьому виді стріляють із положення лежачи, з коліна та стоячи. Але у фіналі чоловіки стріляли із положення стоячи, а жінки – з коліна. Український дует переміг в першій кваліфікації 873 очки (90 пострілів), а в другій – став другим (60 пострілів – 583 очки), завоювавши право поборотися за золоті медалі. Проте у фіналі українці поступилися збірній Індії з рахунком 29:31.



Паралімпійська збірна України з пауерліфтингу виборола 10 нагород на Кубку світу. «Золото» у кошик «синьо-жовтих» поклали Лідія Соловйова, яка виступає у ваговій категорії до 50 кг, та Мар'яна Шевчук (до 55 кг). Остання встановила світовий рекорд – 132 кг, покращивши свій минулий результат на 1 кг. Також українські спортсмени вибороли 6 срібних та дві бронзові нагороди. І таким чином стали другими в командному заліку за кількістю здобутих нагород. З повним переліком призерів можна ознайомитися на сайті Національного комітету спорту інвалідів України.



В Українській хокейній лізі вже за крок до визначення чемпіона України – уже розпочалися півфінальні битви, де «Дніпро» (Херсон) грає проти «Донбасу», а «Кременчук» перевірить свої сили проти «Сокола». І якщо для першої пари це вже традиція – грають один проти одного в плей-оф останні два сезони, то для київського «Сокола» – це перший плей-оф за 7 років. Адже клуб лише в цьому році поновив своє існування. Сьогодні відбудеться перший півфінал у парі «Кременчук» проти «Сокола».



А ось «Донбас» вже має першу перемогу у півфінальній серії. З початку матчу підопічні Ігоря Чибірева були активнішими за херсонське «Дніпро», саме гравець «Донбасу» Микита Буценко відкрив рахунок в матчі, а до кінця ігрового відрізку Микола Казаковцев подвоїв перевагу клубу з Донеччини. Після перерви Артем Целогородцев скоротив відставання від «Донбасу», проте раділа херсонська команда недовго – Олег Шишлянніков забив шайбу у ворота «Дніпра», і тепер різниця між командами у два очки. А в останньому періоді Андрій Сигарьов поставив крапку, запаливши на табло остаточні – 4:1.

Уже завтра, 1 квітня, команди знову зійдуться в Дружківці, а після цього серія переїде в Херсон, де 4 і 6 квітня о 14:00 і 18:30 відповідно «Дніпро» і «Донбас» зіграють матчі-відповіді.



У баскетбольній Суперлізі серед жінок вже також завершується сезон. Наразі у півфіналах борються «Київ-Баскет» проти «Франківська» та «Прометей» (Кам’янське) проти «Динамо» (Київ).



Переможець регулярного чемпіонату «Прометей» без проблем розібрався з київським «Динамо» вже у першій півфінальній зустрічі – 106:61. При чому різницю +22 команда з Кам'янського оформила ще перед другою половиною гри. Найрезультативнішою у складі «Прометея» була Вікторія Кондусь, яка набрала 28 очок та оформила 4 підбирання і 4 передачі.



«Київ-Баскет» також не пошкодував суперниць з «Франківська». Перша зустріч в рамках півфіналу чемпіонату завершилася з рахунком 82:45. Найрезультативнішою була Міріам Уро-Нілє, яка набрала 20 очок, зробила 6 підбирань та 2 передачі. Матчі-відповіді відбудуться вже сьогодні, 31 березня.