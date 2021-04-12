В Україні виявили найменшу за майже місяць кількість нових випадків COVID-19

В Україні минулої доби виявили 7 856 нових випадків COVID-19, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у фейсбуці. Це найменша кількість нових випадків з 14 березня.

За добу госпіталізували 2 770 людей, одужали – 5 355, летальних випадків – 287.

Упродовж 11 квітня в Україні здійснили 40 109 тестів на COVID-19, зокрема 20 831 методом ПЛР.

За час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 1 861 105 людей. Летальних випадків – 37 301.

Степанов повідомив, що 11 квітня 1 216 людей в Україні отримали щеплення від коронавірусної хвороби. Загалом за час кампанії вакциновано 378 266 людей.