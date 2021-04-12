Коронавірус: у Великій Британії пом’якшують карантинні обмеження

Англія робить ще один крок до пом’якшення обмежень щодо коронавірусу, оскільки захворюваність йде на спад, і більшість дорослих отримують принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19.

Усі магазини можуть знову відкритися, відновлюють роботу салони краси, а члени однієї сім’ї можуть відпочити в Англії в помешканнях з власною кухнею, починаючи з 12 квітня. Тренажерні зали, басейни, бібліотеки та зоопарки також можуть знову запрацювати.

Позаяк ресторани і бари можуть обслуговувати клієнтів на вулиці, прем’єр-міністр Борис Джонсон планує відсвяткувати пінту в саду пивного бару.

Він назвав пом’якшення обмежень «важливим етапом нашої дорожньої карти до свободи», але закликав усіх бути обережними та «поводитися відповідально».

Останнє послаблення все ще зосереджене на заходах на свіжому повітрі, що має запобігти поширенню вірусу через тісний контакт у приміщеннях.

Читайте також: Олімпійські ігри: у Токіо підготують окремий готель для спортсменів із COVID-19

Хоча понад 60% дорослих отримали принаймні першу дозу вакцини проти коронавірусу, британські представники охорони здоров’я попереджають, що в країні все ще можлива нова хвиля заражень, як у континентальній Європі.

Уряд планує додаткове послаблення 17 травня та скасування всіх соціальних обмежень 21 червня, залежно від даних та захворюваності.

Шотландія, Уельс та Північна Ірландія встановлюють власну політику охорони здоров’я та застосовують менш широке послаблення обмежень.

Крім того, Австралія тепер відмовиться від своїх цілей поширення вакцин проти коронавірусу після того, як медичні експерти рекомендували використовувати для дорослих до 50 років вакцину виробництва Pfizer, а не AstraZeneca.

Рішення було прийняте у відповідь на глобальну стурбованість дуже рідкісними випадками утворення тромбів у молодих людей, які отримали препарат AstraZeneca.

Спочатку країна з 25 мільйонами людей населення мала намір щепити всіх дорослих до жовтня. Але до кінця березня вона вже відстає від плану на 4 мільйони. Згідно з урядовими даними, станом на 10 квітня було введено лише 1,16 мільйона доз.

Прем’єр-міністр Скотт Моррісон заявив, що неможливо встановити нові цілі з вакцинації «з огляду на безліч невизначених ситуацій».

«Уряд також не встановив і не планує встановлювати якісь нові цілі для поширення перших доз», – написав він у своєму фейсбуці.

За даними університету Джонза Гопкінса, наразі в світі на коронавірусну хворобу захворіли 135,8 мільйона людей, 2,9 мільйона з них померли.